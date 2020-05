Τζορτζ Φλόιντ: Ξεσπά η γυναίκα που κατέγραψε τον βίαιο θάνατο του

Η υπόθεση της δολοφονίας, με προφανές ρατσιστικό κίνητρο, του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από έναν λευκό αστυνομικό στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει ένα ντόμινο αντιδράσεων.

Οι εικόνες στις οποίες ο άοπλος Τζορτζ Φλόιντ παρακαλεί και φωνάζει «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» δεν μπορούν να μην σοκάρουν τον οποιοδήποτε. Εικόνες που δείχνουν για ακόμη μία φορά τη συμπεριφορά που υφίστανται οι Αφροαμερικανοί στις ΗΠΑ. Άλλωστε το να είσαι μαύρος στην Αμερική δεν ήταν ποτέ μια εύκολη υπόθεση.

Τζορτζ Φλόιντ: Γιατροί και διασώστες έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή

I warn you that this has distressing content. This is my first time watching this video and I have no words. I am ashamed to be a human. I am sorry George Floyd. I hope you rest well. #BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd #ICantBreathe pic.twitter.com/NC2t6QUS9s — B ♡ ♡ ♡ (@lilfuzzyb) May 28, 2020

«Τον είδα να πεθαίνει μπροστά στα μάτια μου»

Η γυναίκα που κατέγραψε με το κινητό τον βίαιο και αναίτιο θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο παιδιών Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας-εγκλήματος την επόμενη ημέρα.

Η Νταρνέλα Φρέιζερ ξεσπά σε κλάματα και λέει στις κάμερες: «Ήμουν αυτή που κατέγραψα όλα όσα συνέβησαν. Τον είδα να πεθαίνει. Μόλις χθες βράδυ ανέβασα το βίντεο και έγινε viral. Και όλοι με ρωτούν πώς αισθάνομαι. Πώς να αισθάνομαι; Δεν ξέρω πώς αισθάνομαι. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εδώ ακριβώς χθες στις οκτώ η ώρα. Έβγαινα από το κατάστημα με τον ξάδελφό μου και τον είδα να κείτεται στον δρόμο. Αμέσως έβγαλα το κινητό. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Φώναζε: ‘Δεν μπορώ να ανασάνω, δεν μπορώ να ανασάνω’. Και αυτοί από πάνω τους δεν έδιναν σημασία. Τον σκότωσαν κι εγώ ήμουν εδώ δίπλα».

The woman who recorded the George Floyd video opened up about his killing and her raw emotions while revisiting the scene the next day (Exclusive) pic.twitter.com/TeaRfDvmCf — NowThis (@nowthisnews) May 27, 2020

Νέο βίντεο εξάλλου δείχνει το θύμα να απομακρύνεται από τους αστυνομικούς, ενώ βρισκόταν ήδη μέσα στο όχημα, με χειροπέδες.

Τα βίντεο φαίνεται να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της αστυνομίας ότι ο Φλόιντ, που κατηγορείται ότι προσπάθησε να περάσει για αληθινό ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων, αντιστάθηκε στη σύλληψη.

New video sent to us shows the moment George Floyd was removed from his vehicle and handcuffed on 38th and Chicago.

Video courtesy of Christopher Belfrey pic.twitter.com/MiIIula4sA — Alex Lehnert (@AlexLehnertFox9) May 26, 2020

Στις εικόνες που τράβηξε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο εστιατόριο στο οποίο συνελήφθη τον δείχνει με τα χέρια πίσω από την πλάτη, δεμένα με χειροπέδες, χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση όταν ένας αστυνομικός τον οδηγεί προς το περιπολικό.

Χωρίς το βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, οι αστυνομικοί «θα είχαν παρουσιάσει μια ψευδή εκδοχή των γεγονότων και θα είχαν κρύψει την υπόθεση κάτω από το χαλί», κατήγγειλε ο Μπέντζαμιν Κραμπ, δικηγόρος της οικογένειας του θανόντος.

Οργή λαού

Η αστυνομία και οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν στη Μινεάπολη μετά από διαδήλωση στο σημείο όπου ο Τζορτζ Φλόιντ βρήκε βίαιο και τραγικό θάνατο.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων ξέσπασαν ταραχές και σημειώθηκαν λεηλασίες, λίγες ώρες αφού ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι ζήτησε από τους εισαγγελείς να ασκήσουν δίωξη εναντίον του λευκού αστυνομικού που φαίνεται να κρατά με τη βία τον Φλόιντ στο έδαφος.

A better look at the crowd size of the Minneapolis march for #GeorgeFloyd pic.twitter.com/u0pg0hf4bD — Ryan Faircloth (@RyanFaircloth) May 26, 2020

Το πλήθος που έφτασε τις χιλιάδες μεγάλωνε καθώς έπεφτε η νύκτα και η διαδήλωση εκτραχύνθηκε σε επεισόδια έξω από το αστυνομικό τμήμα, όπου αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση είχαν στήσει οδοφράγματα για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές οι οποίοι είχαν δημιουργήσει δικά τους αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Protesters in Minneapolis chant "No Justice. No Peace" after the killing of #GeorgeFloyd by local police. The four officers involved have been fired but not yet indicted in the murder. pic.twitter.com/nRw511PYS2 — Frank Calhoun (@Phrygian0) May 27, 2020

Χιλιάδες διαδηλωτές γέμισαν τους δρόμους γύρω από το σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία τη Δευτέρα το βράδυ, με πολλούς διαδηλωτές να φορούν μάσκα λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού.

Σύντομα όμως η κατάσταση εκτραχύνθηκε και ξέσπασαν επεισόδια όταν η αστυνομία έριξε δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών και έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, με το συγκεντρωμένο πλήθος να απαντά ρίχνοντας μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με την εφημερίδα Minneapolis Star-Tribune.