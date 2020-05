Τζορτζ Φλόιντ: Γιατροί και διασώστες έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή

Ανατριχίλα προκαλούν οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν γιατροί και σωστικά συνεργεία για να κρατήσουν στη ζωή τον άτυχο Αφροαμερικανό, Τζορτζ Φλόιντ, που έπεσε θύμα ρατσιστικής βίας από αστυνομικό.

Τα σωστικά συνεργεία έφθασαν σε έξι λεπτά στον τόπο της τραγωδίας ύστερα από την κλήση που δέχτηκαν.

Το βίντεο που τραβήχτηκε από έναν περαστικό δείχνει ότι ένας διασώστης προσπαθούσε να αγγίξει το κεφάλι του Φλόιντ καθώς ο λευκός αστυνομικός συνέχιζε να πιέζει το λαιμό του με το γόνατό του.

Την ώρα που το ασθενοφόρο μετέφερε τον 46χρονο Αφρομερικανό στο νοσοκομείο, οι διασώστες έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να τον σώσουν.

Όμως, ο Τζορτζ Φλόιντ δεν ανταποκρινόταν, έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις του.Δεν είχε παλμούς την ώρα που το ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Μόλις τον παρέλαβαν οι γιατροί στα επείγοντα, έκαναν και αυτοί ότι μπορούσαν για να τον επαναφέρουν στην ζωή.

Σύμφωνα με έκθεση που επικαλείται η εφημερίδα «Νew York Post», στη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο θα μπορούσε να έχει μία ακόμη ευκαιρία να ζήσει».

Όπως δήλωσε ο Μάρτι Σίρερ, διευθύνων σύμβουλος του Ιατρικού Κέντρου «Hennepin» στη εφημερίδα «Star Tribune», «Ακόμα κι αν είναι επρόκειτο για χαμένη υπόθεση, έπρεπε να βάλουμε τα δυνατά μας».

Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών, ο θάνατος του 46χρονου ανακοινώθηκε επισήμως στο Ιατρικό Κέντρο «Hennepin» περίπου 90 λεπτά αφότου μεταφέρθηκε αναίσθητος από τη Μινεάπολη.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, ο Φλόιντ φέρεται να είχε «τραυματιστεί στο στόμα του».

«Βιώνουμε και εμείς την απώλεια», δήλωσε ο Μάρτι Σίρερ, ο οποίος πιστεύει ότι τα σωστικά συνεργεία έκαναν τα πάντα αμέσως μόλις κλήθηκαν να σπεύσουν στο σημείο.

Ο Φλόιντ άφησε την τελευταία του πνοή ενώ δεν μπορούσε να πάρει ανάσα καθώς κείτονταν στο έδαφος με το γόνατο του λευκού αστυνομικού της Μινεάπολης, Ντέρεκ Τσάβιν, να πιέζει το λαιμό του, όπως δείχνει το βίντεο που τράβηξαν περαστικοί και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Ο θάνατος του Αφροαμερικανού άνδρα έχει προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή αφήνοντας άναυδη την διεθνή κοινότητα.

Χιλιάδες Αμερικανοί έχουν ξεχυθεί στους δρόμους της Μινεσότα και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ ζητώντας δικαιοσύνη ενώ η οικογένεια του Φλόιντ ζήτησε να απαγγελθούν κατηγορίες για φόνο και στους τέσσερις αστυνομικούς που εμπλέκονται στο θάνατό του.

Video shows what appears to be the start of the confrontation between #GeorgeFloyd and #Minneapolis #police officers. A restaurant's security footage shows cops taking him into custody, but the restaurant owner says it does not show Floyd resisting #Arrest pic.twitter.com/LjIerm6BaX