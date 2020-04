Κορονοϊός, ΗΠΑ: 1.783 νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο. Φτιάχνουν ομαδικούς τάφους

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 1.783 θάνατοι ασθενών που είχαν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με δεδομένα που συγκέντρωσε ως χθες Πέμπτη στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα ώρα Ελλάδας) το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.



Ο ημερήσιος απολογισμός αυτός, μειωμένος σε σύγκριση με εκείνον της προηγουμένης (1.973), αυξάνει το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού που έχουν καταγραφεί στην αμερικανική επικράτεια σε 16.478.



Στις ΗΠΑ καταγράφεται ο δεύτερος βαρύτερος απολογισμός νεκρών στον κόσμο εξαιτίας της πανδημίας, που είναι χαμηλότερος μόνο από αυτόν στην Ιταλία (18.279 θάνατοι ως χθες στις 22:00).



Για δύο συνεχόμενες ημέρες, την Τρίτη και την Τετάρτη, στη χώρα καταγράφονταν σχεδόν 2.000 νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο. Επρόκειτο για τους βαρύτερους απολογισμούς που έχουν ανακοινωθεί παγκοσμίως από το ξέσπασμα της πανδημίας.

