Συγκλονίζει ο Ισπανός γιατρός: Αφαιρούν τους αναπνευστήρες από ανθρώπους άνω των 65 ετών

Σαν σκηνή από ταινία τρόμου είναι το βίντεο που διαδόθηκε μέσω των social media και που απεικονίζει έναν Ισπανό γιατρό να περιγράφει τα απεγνωσμένα μέτρα που αυτός και οι συνάδελφοί του υποχρεώνονται να λάβουν καθώς το σύστημα υγείας της χώρας μοιάζει να μη μπορεί να αντέξει το βάρος των κρουσμάτων του κορωνοϊού.

Με δάκρυα στα μάτια και με σπασμένη φωνή ο Ισπανός γιατρός περιγράφει την εικόνα που βιώνει στη Μαδρίτη λέγοντας ότι «έχω ήδη λάβει πολλά ηχητικά μηνύματα-δεν ξεκαθαρίζει από ποιους- που μας λένε ότι αφαιρούν τους αναπνευστήρες από ανθρώπους άνω των 65 ετών και τους ναρκώνουν για να πεθάνουν, επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί αναπνευστήρες για όλους, ώστε να τους δώσουν σε πιο νέους».

Συνεχίζει λέγοντας ότι οι ασθενείς είναι πιο πολλοί από τους από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές τονίζοντας: «Δεν υπάρχουν προμήθειες, δεν υπάρχει χώρος και δεν υπάρχουν αναπνευστήρες. Τους ναρκώνουμε και κρατάμε το χέρι στους ετοιμοθάνατους επειδή οι οικογένειες τους δεν μπορούν να είναι δίπλα τους, έτσι τους βοηθάμε να πεθάνουν για να ελευθερώσουμε τους αναπνευστήρες για άτομα κάτω των 65 ετών».

Η συνέχεια είναι ακόμη πιο συγκλονιστική σύμφωνα με την μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα για το πώς βιώνει αυτή την ασύλληπτη τραγωδία: «Το καταπίνεις, ξεγελάς τον εαυτό σου και πας στην δουλειά, ξέροντας ότι θα αφήσεις πολλούς ανθρώπους να πεθάνουν. Κλαις στο σπίτι, κλαις τα βράδια και πας στην δουλειά το επόμενο πρωί».

Καταλήγει λέγοντας ότι το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι να μπει σε καραντίνα η Μαδρίτη -το λεγόμενο lockdown- και να σταλούν άμεσα προμήθειες γιατί όπως αναφέρει η μετάφραση «αν δεν περιορίσουμε αυτόν τον γαμ…ο ιό, θα πεθάνουμε όλοι».

BREAKING: Drs in Spain in anger & tears are forced to remove respirators from people 65 hrs & up to give to younger people. They don’t have the supplies or enough respirators. Seniors are sedated so they don't suffer. Drs blame politicians who acted late. pic.twitter.com/xMIdWoSezc