Μακελειό στη Γερμανία: Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς σε μπαρ - Νεκρός ο δράστης

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι έξι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια δύο επιθέσεων έξω από μπαρ με ναργιλέδες χθες το βράδυ στην πόλη Χανάου στο κρατίδιο της Έσσης. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο δράστης των επιθέσεων.

Λίγο πριν τις 22:00 (τοπική ώρα), άνδρες που βρίσκονταν έξω από μπαρ με ναργιλέδες στο κέντρο της πόλης δέχθηκαν πυρά από διερχόμενο αυτοκίνητο. Νεκροί έπεσαν τρεις άνθρωποι, πιθανόν κουρδικής καταγωγής.

Λίγη ώρα αργότερα, πανομοιότυπη επίθεση έγινε σε δεύτερο τέτοιου είδους μπαρ, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο άλλοι πέντε άνθρωποι, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα.

Ο ιστότοπος της Offenbach-Presse έκανε λόγο και για τρίτη επίθεση, μεταδίδοντας πως ακούστηκαν πυροβολισμοί και σε κεντρική πλατεία της πόλης, ωστόσο οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Hanau Mass Shooting: - 8 dead, several injured, after shootings in Hanau, Germany - Shootings took place in two shisha bars - At least one suspect reportedly apprehended - Hanau is about 25 kilometers away from Frankfurt pic.twitter.com/PDIF1VYq8j

Νεκρός ο δράστης

Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, ο άνθρωπος που κατά πάσα πιθανότητα σκόρπισε τον θάνατο στην πόλη Χανάου βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Μάλιστα, η ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως εκεί βρέθηκε άλλο ένα πτώμα.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως υπήρχαν και άλλοι δράστες», ανέφερε η γερμανική αστυνομία μέσω Twitter.

Τους δύο νεκρούς εντόπισαν μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας που είχαν αναπτυχθεί στην πόλη και αναζητούσαν τον δράστη ή τους δράστες των επιθέσεων. Η έρευνα που διενεργείται για την υπόθεση, συνεχίζεται.

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU