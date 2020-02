Επίθεση με μαχαίρι σε Βρετανία και Βέλγιο, πέντε τραυματίες. Νεκρός ο ένας δράστης

Επίθεση με μαχαίρι που χαρακτηρίστηκε "τρομοκρατική" σε εμπορικό δρόμο του νότιου Λονδίνου προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων σήμερα, εκ των οποίων ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία που σκότωσε τον δράστη της επίθεσης.

Ηεπίθεση αυτή σημειώνεται δύο και πλέον μήνες μετά μια επίθεση με μαχαίρι στην οποία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γέφυρα του Λονδίνου, στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας, και η οποία οδήγησε τη συντηρητική κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον να ανακοινώσει αυστηρότερη αντιτρομοκρατική νομοθεσία.

Σήμερα, η επίθεση έγινε γύρω στις 14.00 (τοπική ώρα, 16.00 ώρα Ελλάδος) στην περιοχή με κατοικίες του Στρίθαμ.

Αφότου ανακοίνωσε ότι ένοπλοι αστυνομικοί πυροβόλησαν έναν άνδρα, ο οποίος μαχαίρωσε αρκετούς ανθρώπους, η αστυνομία είπε αρχικά ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. "Περιμένουμε νέα για την κατάσταση της υγείας τους", είχε ανακοινώσει νωρίτερα η αστυνομία στο Twitter, διαβεβαιώνοντας ότι η επίθεση "αναχαιτίστηκε".

"Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο άνθρωπος που πυροβολήθηκε από την αστυνομία είναι νεκρός. Οι συνθήκες ερευνώνται, το περιστατικό χαρακτηρίστηκε τρομοκρατικό", πρόσθεσε η αστυνομία.

Ο άνδρας που πυροβολήθηκε από την αστυνομία ήταν "υπό ενεργή αστυνομική παρακολούθηση", μετέδωσε το δίκτυο Sky News.

"Καταλαβαίνω ότι το άτομο αυτό ήταν υπό ενεργή αστυνομική παρακολούθηση τη στιγμή του συμβάντος", έγραψε στο Twitter ο ανταποκριτής του Sky News αρμόδιος για θέματα άμυνας και ασφάλειας.

Στο Twitter ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ευχαρίστησε τις υπηρεσίες διάσωσης, προσθέτοντας ότι οι σκέψεις του είναι στους "τραυματίες και σε όσους επλήγησαν".

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν αντέδρασε λέγοντας: "Οι τρομοκράτες προσπαθούν να μας διχάσουν και να καταστρέψουν τον τρόπο της ζωής μας. Στο Λονδίνο, δεν θα τους αφήσουμε ποτέ να το πετύχουν".

Ο ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν έγραψε ότι οι σκέψεις του είναι στους "τραυματίες και σε όσους επλήγησαν" και ευχαρίστησε την αστυνομία και τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων για την αφοσίωσή τους και την άμεση επέμβασή τους.

"Ματσέτα" και πυροβολισμοί

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να έχουν περικυκλώσει έναν άνδρα που κείτεται στο έδαφος στην κεντρική λεωφόρο Στρίθαμ. Οι δυνάμεις της τάξης οπισθοχωρούν στη συνέχεια ξαφνικά και ζητούν από τους αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονται στο σημείο να κάνουν το ίδιο, την ώρα που φθάνουν στο σημείο άλλα οχήματα πρώτων βοηθειών

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA ότι είδε έναν άνδρα που έφερε ματσέτα να καταδιώκεται από έναν άνδρα που φορούσε πολιτικά ρούχα: "Πυροβολήθηκε, νομίζω ότι άκουσα τρείς πυροβολισμούς", δήλωσε ο 19χρονος σπουδαστής.

Στο Λονδίνο έχουν σημειωθεί αρκετές τρομοκρατικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια.

Στα τέλη Νοεμβρίου, σε επίθεση με μαχαίρι σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι στη Γέφυρα του Λονδίνου, μια γέφυρα στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, πριν πέσει νεκρός ο δράστης από την αστυνομία.

Ο δράστης της επίθεσης, για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, ο 28χρονος Ουσμάν Χαν, ήταν πρώην κρατούμενος για τρομοκρατία που απελευθερώθηκε έχοντας εκτίσει το ήμισυ της ποινής. Στο σημείο της επίθεσης βρισκόταν γιατί συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης για πρώην κρατούμενους.

Έκτοτε, η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε μέτρα για αυστηρότερες ποινές για τους δράστες των τρομοκρατικών ενεργειών και απαγόρευσε την πρόωρη απελευθέρωσή τους.

Ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς σε πολυσύχναστο δρόμο του Στρέιθαμ και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης καθώς και η αστυνομία, ενώ μαρτυρίες έκαναν λόγο για ύπαρξη 9-10 ασθενοφόρων στην περιοχή, κάτι που αποτυπώθηκε και με εικόνες που αναρτήθηκαν σστα social media. Αναφορές στο twitter κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες.

Looks like this was another terror attack in London. Armed officers run away from the attacker after he was shot dead because he had a device strapped to him.



Im sick of this. Time to move out of London.#streatham pic.twitter.com/OHEcez3G7z