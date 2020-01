Ο Τραμπ ανακοινώνει σε λίγες μέρες το σχέδιό του για το Μεσανατολικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε ότι θα δημοσιοποιήσει το πολυαναμενόμενο αμερικανικό σχέδιο για το Μεσανατολικό πριν από τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, η οποία προβλέπεται να γίνει την Τρίτη.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο και τον συνοδεύουν στο προεδρικό αεροσκάφος στην πτήση του προς το Μαϊάμι, όπου θα μιλήσει σε προεκλογική συγκέντρωση, ο Τραμπ προέβλεψε ότι οι Παλαιστίνιοι θα αντιδράσουν αρνητικά στο σχέδιό του «στην αρχή», διαβεβαίωσε όμως πως το σχέδιό του θα τους ωφελήσει.

«Είναι σπουδαίο σχέδιο», επανέλαβε ο Ρεπουμπλικάνος. «Είναι ένα σχέδιο που μπορεί στ’ αλήθεια να φέρει αποτέλεσμα», επέμεινε ο Τραμπ.

Χθες Πέμπτη ο αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς γνωστοποίησε πως ο ένοικος του Λευκού Οίκου προσκάλεσε στον Λευκό Οίκο τον Νετανιάχου και τον βασικό αντίπαλό του στις προσεχείς πρόωρες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, τον Μπένι Γκαντς, για να συζητήσουν την πολιτική πτυχή της αμερικανικής πρωτοβουλίας, η αποκάλυψη της οποίας έχει αναβληθεί επανειλημμένα.

Η παρουσίαση αυτής που ο Τραμπ αποκαλεί «τη συμφωνία του αιώνα» αναβλήθηκε δύο φορές πέρυσι, λόγω των δύο πρόωρων εκλογικών αναμετρήσεων, που όμως δεν ήραν το πολιτικό αδιέξοδο στο Ισραήλ. Νέες πρόωρες εκλογές διεξάγονται στη χώρα τον Μάρτιο, για τρίτη φορά μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τον έναν χρόνο.

Οι Παλαιστίνιοι απορρίπτουν a priori το σχέδιο του Τραμπ, καθώς ήδη μετά την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως της πρωτεύουσας του Ισραήλ από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, έχουν πάψει να θεωρούν την Ουάσινγκτον αμερόληπτο μεσολαβητή και πρακτικά διέκοψαν τις σχέσεις τους με την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Νάμπιλ Αμπού Ρουντέινα, εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «προειδοποιούμε το Ισραήλ και την αμερικανική κυβέρνηση να μην περάσουν τις κόκκινες γραμμές» και πρόσθεσε πως «εάν αυτή η συμφωνία ανακοινωθεί με αυτούς τους όρους, τους οποίους απορρίπτουμε, η [παλαιστινιακή] ηγεσία θα ανακοινώσει σειρά μέτρων για να προστατευθούν τα νόμιμα δικαιώματά μας και θα απαιτήσουμε το Ισραήλ να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες του ως δύναμη κατοχής».

