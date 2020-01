Εξοντώθηκε ο πανίσχυρος Ιρανός στρατηγός Σουλεϊμανί με εντολή Τραμπ - Απειλές από το Ιράν, Πανηγυρίζουν οι ΗΠΑ

Η εντολή του Τραμπ για την εξόντωση του Ιρανού κορυφαίου αξιωματούχου.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν τουλάχιστον τρεις ρουκέτες έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, τρεις ημέρες μετά την επίθεση χωρίς προηγούμενο εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα του Ιράκ από φιλοϊρανούς διαδηλωτές, ανέφεραν οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας.

«Τρεις ρουκέτες έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, κοντά σε αίθουσα διαχείρισης αερομεταφερόμενου φορτίου, με αποτέλεσμα να εκραγούν δύο αυτοκίνητα», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρακινού στρατού.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ο Ιρανός στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί, ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς («Ιερουσαλήμ») των Φρουρών της Επανάστασης. Νεκρός είναι επίσης ο Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, δεύτερος τη τάξει στις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους.

Λίγο αργότερα το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την εξόντωση του Ιρανού Κασέμ Σουλεϊμανί.

«Κατά διαταγή του Προέδρου, ο αμερικανικός στρατός έλαβε αποφασιστικά αμυντικά μέτρα για την προστασία του αμερικανικού προσωπικού στο εξωτερικό σκοτώνοντας τον Κασέμ Σουλεϊμανί», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Σκοπός ήταν «η αποτροπή μελλοντικών ιρανικών επιθέσεων», πρόσθεσε το Πεντάγωνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ "σχολίασε" την επίθεση με ανάρτηση στο Twitter στην οποία απεικονίζεται η σημαία των ΗΠΑ, χωρίς κανένα σχόλιο.

Η σιιτική οργάνωση Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (ΔΛΚ) γνωστοποίησε μέσω Facebook ότι ο επικεφαλής της διεύθυνσης δημοσίων σχέσεών της σκοτώθηκε στην επίθεση, που χαρακτήρισε «άνανδρο βομβαρδισμό των ΗΠΑ».

Κατά το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα, επρόκειτο για τον Μοχάμεντ Τζαμπίρι, διευθυντή του τμήματος δημοσίων σχέσεων των ΔΛΚ.

Το Ιράκ — σύμμαχος τόσο του Ιράν, όσο και των ΗΠΑ — έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε θέατρο του ολοένα σκληρότερου μπραντεφέρ ανάμεσα στην υπερδύναμη και την Ισλαμική Δημοκρατία, που εκφράζονται φόβοι πως ίσως οδηγήσει σε κλιμάκωση και ακόμη και σε στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσά τους.

Major news coming out of Iraq : A direct hit results in the death of Abu Mahdi Al Muhandis and General Qassem Sulaimani (Iranian leader of Quds force) , their convoy coming out of Baghdad international Airport, we are awaiting an official press release to confirm from either side pic.twitter.com/UOtZI1pF5G