Έμαθε οτι ο άντρας της την απατά από κριτική εστιατορίου

Ένας κριτικός εστιατορίων για την εφημερίδα Washington Post άθελά του συμμετείχε στην αποκάλυψη ενός παράνομου δεσμού και σ’ ένα χωρισμό.

Συγκεκριμένα, ο κριτικός εστιατορίων Τομ Σιετσέμα έλαβε ένα μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, στο πλαίσιο ερωταπαντήσεων, σύμφωνα με το οποίο μια γυναίκα έκανε τσακωτό τον άντρα της χάρη στο δημοσιογράφο.

«Λοιπόν Τομ, η τελευταία σου κριτική συνοδευόταν από μια φωτογραφία του άντρα μου να δειπνεί με μια γυναίκα που δεν είμαι εγώ», έγραφε η γυναίκα.

«Όταν του έδειξα τις φωτογραφικές αποδείξεις, ομολόγησε ότι έχει δεσμό. Σκέφτηκα ότι θα διασκέδαζες να μάθεις για τη συμμετοχή σου στο δράμα», πρόσθεσε η απατημένη σύζυγος. σύμφωνα με τη Βρετανική Daily Mail.

«Αυτή τη Μέρα των Ευχαριστιών, σου είμαι ευγνώμων γιατί αποκάλυψες έναν μοιχό», έγραψε η γυναίκα στο λογαριασμό twitter του Σιετσέμα.

«Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ πες μου ότι αυτή είναι μια ανάρτηση φάρσα. Δεν θα μου άρεσε αν ήταν αλήθεια», απάντησε ο κριτικός εστιατορίων.

«Γράφω 2 κριτικές κάθε βδομάδα, οπότε δεν είμαι σίγουρος σε ποιο εστιατόριο αναφέρεσαι», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

«Εσείς που απατάτε, κρυφτείτε!», έγραψε λίγο αργότερα ο κριτικός εστιατορίων, Τομ Σιετσέμα.

Σημειώνεται ωστόσο, οτι μέχρι στιγμής κανείς από τους εμπλεκόμενους στην φερόμενη απιστία δεν αποκάλυψε την ταυτότητά του, ούτε ο Σιετσέμα επανήλθε στο θέμα για να επιβεβαιώσει αν το αρχικό μήνυμα που έλαβε ήταν αληθινό ή ψεύτικο.

So, this popped up on my live online food chat today. Cheaters, take heed! pic.twitter.com/1LzQ6qS7Kb