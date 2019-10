Διπλωματικός πυρετός για τη Συρία - Ρωσική προέλαση στο πλευρό του Άσαντ

Οι ρωσικές δυνάμεις διέσχισαν τον Ευφράτη ποταμό στη βόρειο Συρία και έφθασαν στις περιοχές έξω από την πόλη Κομπάνι, ωθώντας προς τα ανατολικά τις υπό την ηγεσία των Κούρδων, Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, μετέδωσε το Συριακό Παρατηρητήριο ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.



Σύμφωνα με το συριακό φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen, τμήματα του συριακού στρατού μπήκαν στην πόλη Κομπάνι που βρίσκεται σε απόσταση 150 χιλιομέτρων από το Χαλέπι κοντά στα τουρκικά σύνορα.



Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, ο συριακός στρατός αναπτύσσεται στην πόλη και στα περίχωρα του Κομπάνι, ενώ μπήκε και στην πόλη Ράκα, όπου επίσης αναπτύσσεται σε διάφορα σημεία.



«Οι ρωσικές δυνάμεις έφθασαν σε περιοχή έξω από το Κομπάνι, σε απόσταση περίπου 4-5 χιλιομέτρων έξω από την πόλη, αφού διέσχισαν τον Ευφράτη» δήλωσε ο Ραμί Αμπντουλραχμάν, διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στην Βρετανία.



Αξιωματούχος των SDF που ρωτήθηκε για την είδηση δήλωσε ότι ακόμη δεν έχει πληροφορίες για μια τέτοια ρωσική προέλαση.



Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται μετά την συμφωνία που σύναψαν οι κουρδικές δυνάμεις με την συριακή κυβέρνηση αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν τον στρατό τους από το βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας.

Μαίνονται οι σφοδρές μάχες μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων και των Κούρδων μαχητών στη βορειοανατολική Συρία, ενώ στην περιοχή προελαύνουν οι δυνάμεις του Άσαντ. Ο Ερντογάν, ο οποίος καλείται από τις δυτικές χώρες να σταματήσει την επίθεσή του στη Συρία, απέκλεισε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις κουρδικές δυνάμεις και απαίτησε να καταθέσουν τα όπλα και να αποσυρθούν από τα τουρκικά σύνορα. Η κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο εντείνεται με τις ΗΠΑ να αυξάνουν την πίεση στην Τουρκία και τη Ρωσία να ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Συρίας και τις κουρδικές δυνάμεις να καταλήξουν σε συμφωνίες και να προσκαλεί τον Ερντογάν στη Μόσχα «εντός των προσεχών ημερών».

Μπάχαλο με τις συναντήσεις με Πενς-Πομπέο με Ερντογάν, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε στο Sky News πως δεν θα έχει συνομιλίες με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο που αναμένονται στην Άγκυρα, για να τις ανακρούσει λίγο μετά.

Οι ρωσικές δυνάμεις διέσχισαν τον Ευφράτη ποταμό στη βόρειο Συρία και έφθασαν στις περιοχές έξω από την πόλη Κομπάνι ωθώντας προς τα ανατολικά τις υπό την ηγεσία των Κούρδων Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) , μετέδωσε το Συριακό Παρατηρητήριο ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ τμήματα του συριακού στρατού μπήκαν στην πόλη Κομπάνι που βρίσκεται σε απόσταση 150 χιλιομέτρων από το Χαλέπι κοντά στα τουρκικά σύνορα, σύμφωνα με το συριακό φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen.

Σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, ο συριακός στρατός αναπτύσσεται στην πόλη και στα περίχωρα του Κομπάνι, ενώ μπήκε και στην πόλη Ράκα, όπου επίσης αναπτύσσεται σε διάφορα σημεία.

«Οι ρωσικές δυνάμεις έφθασαν σε περιοχή έξω από το Κομπάνι, σε απόσταση περίπου 4-5 χιλιομέτρων έξω από την πόλη, αφού διέσχισαν τον Ευφράτη» δήλωσε ο Ραμί Αμπντουλραχμάν, διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στην Βρετανία.

Αξιωματούχος των SDF που ρωτήθηκε για την είδηση δήλωσε ότι ακόμη δεν έχει πληροφορίες για μια τέτοια ρωσική προέλαση.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται μετά την συμφωνία που σύναψαν οι κουρδικές δυνάμεις με την συριακή κυβέρνηση αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν τον στρατό τους από το βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας.

«Απαιτούμε κατάπαυση του πυρός», επανέλαβε ο Τραμπ, ο οποίος προέτρεψε προχθές Δευτέρα τον Ερντογάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχε με τον τούρκο ομόλογό του, να τερματίσει τη στρατιωτική επίθεση στη βορειοανατολική Συρία.

#UPDATE Turkey has rebuffed international pressure to curb its military offensive against Kurdish militants in Syria as US President Donald Trump dispatched his deputy Mike Pence to Ankara to demand a ceasefirehttps://t.co/jRYjTobPCx — AFP news agency (@AFP) October 16, 2019

Δυνάμεις του καθεστώτος του Άσαντ άρχισαν χθες να αναπτύσσονται σε ορισμένους τομείς στη βόρεια Συρία που παρέμεναν εκτός του ελέγχου τους τα τελευταία χρόνια, κατόπιν μιας συμφωνίας με τις de facto κουρδικές αρχές με στόχο να περιοριστεί η τουρκική επίθεση.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, μετέδωσε αργότερα ότι τα κυβερνητικά στρατεύματα της Συρίας έθεσαν υπό τον έλεγχό τους περιοχή έκτασης 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιοχή της Μάνμπιτζ, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού Τάμπκα. Δύο Σύροι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό του τουρκικού στρατού.

Πέραν των αμερικανικών κυρώσεων, χθες αμερικανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος της τουρκικής τράπεζας Halkbank για την εμπλοκή της σε «κύκλωμα» που επέτρεψε στο Ιράν να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις.

Τούρκος διπλωμάτης στην Ουάσινγκτον χαρακτήρισε την κίνηση αυτή της εισαγγελίας άλλο ένα βήμα που δεν θα συμβάλλει στη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Τουρκίας διεξάγουν συνομιλίες για την υπόθεση της Χάλκμπανκ για πάνω από έναν χρόνο.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν σήμερα ρωσικά και συριακά στρατεύματα να καταλαμβάνουν θέσεις στην περιοχή του Μάνμπιτζ όπου μέχρι χθες στρατοπέδευαν Αμερικανοί στρατιώτες.

Το κρατικό κανάλι «Ρωσία -24» έδειξε ρωσικά στρατεύματα να περιπολούν στη βόρεια αυτή πόλη της Συρίας.

Το Russia Today έδειξε σε βίντεο εικόνες που δείχνουν ένα αμερικανικό κομβόι να διασταυρώνεται σε έναν δρόμο, που συνδέει το Μάνμπιτζ με το Κομπάνι, με συριακές κυβερνητικές δυνάμεις που κατευθύνονταν προς το Μάνμπιτζ.

VIDEO: A convoy of Turkish tanks moves along the border in the town of Akcakale to enter the border town of Tal Abyad, recently conquered by Turkish forces and their Syrian auxiliaries pic.twitter.com/z5ZvrEzDkY — AFP news agency (@AFP) October 16, 2019

Μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων, τα συριακά στρατεύματα κατέλαβαν θέσεις στην πόλη Μάνμπιτζ, μετά την συμφωνία που έκαναν με τους Κούρδους της περιοχής για να αναχαιτίσουν την διείσδυση των τουρκικών στρατευμάτων

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει απορρίψει τα αμερικανικά αιτήματα για κατάπαυση του πυρός στη βορειοανατολική Συρία παρά την ενίσχυση από τη Ρωσία των διεθνών πιέσεων στην Άγκυρα για την "απαράδεκτη" στρατιωτική της επέμβαση κατά των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία.

Το Κρεμλίνο, το οποίο είναι στενός σύμμαχος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ότι η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία δεν θα πρέπει να βλάψει την πολιτική διαδικασία στη χώρα αυτή και ότι οι ενέργειες της Άγκυρας στη γειτονική της χώρα θα πρέπει να είναι οι αρμόζουσες.

Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους μέσω τηλεδιάσκεψης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε ωστόσο ότι η Μόσχα σέβεται το δικαίωμα της Τουρκίας στην αυτοάμυνα.

Την ίδια ώρα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε σήμερα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, ότι οι συριακές και οι τουρκικές δυνάμεις θα πρέπει να εξετάσουν τρόπους για να συνεργαστούν στη βόρεια Συρία βάσει της συμφωνίας των Αδάνων, μια συμφωνία για την ασφάλεια του 1998, και ότι η Μόσχα θα υποστηρίξει τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας ανάμεσα στις τουρκικές και τις συριακές δυνάμεις κατά μήκος των συνόρων των χωρών τους.

Η Μόσχα προτίθεται να βοηθήσει για αυτήν τη συνεργασία, σημείωσε επίσης ο Λαβρόφ από το Σότσι, στη νότια Ρωσία, όπου βρίσκεται.

Η συμφωνία των Αδάνων έθετε τους όρους βάσει των οποίων η Τουρκία θα μπορούσε να κάνει διασυνοριακές επιχειρήσεις ασφαλείας μέσα στο έδαφος της βόρειας Συρίας. Επίσης υποχρέωνε τη Δαμασκό να σταματήσει να προσφέρει καταφύγιο σε μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και διεξάγει ένοπλο αγώνα κατά του τουρκικού κράτους για δεκαετίες.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε εξάλλου από το Σότσι ότι ο διάλογος ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους της Συρίας αποφέρει στο μεταξύ απτά αποτελέσματα και ότι η Ρωσία θα ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Συρίας και τις κουρδικές δυνάμεις να καταλήξουν σε συμφωνίες και να τις εφαρμόσουν.

Συνομιλίες είχαν παράλληλα σήμερα στη Δαμασκό ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία Γκέιρ Πέντερσεν με τον Σύρο υπουργό Εξωτερικών Ουάλιντ αλ Μουάλεμ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του πρώτου.

UN Syria envoy calls for ceasefire in northeast border area https://t.co/ubvbpwu6hU pic.twitter.com/yAGMylYoxY — Reuters Top News (@Reuters) October 16, 2019

Ο Πέντερσεν αναμενόταν να συζητήσει το θέμα της τουρκικής εισβολής στη βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με διπλωμάτες που επικαλείται το Reuters.

Το ταξίδι του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ είχε προγραμματιστεί για να συζητηθούν οι προετοιμασίες για την πρώτη σύνοδο της Συνταγματικής Επιτροπής της Συρίας, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 30 Οκτωβρίου στη Γενεύη.

Σφοδρές μάχες

Σφοδρές μάχες γίνονται σήμερα ανάμεσα στον συριακό κυβερνητικό στρατό και τις συριακές κουρδικές δυνάμεις, από τη μια πλευρά, και από την άλλη πλευρά τους Σύρους αντάρτες που είναι σύμμαχοι της Τουρκίας και μετέχουν στην εισβολή της στο βόρειο τμήμα της Συρίας, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση.

Για να αντιμετωπίσουν την προώθηση των τουρκικών στρατευμάτων, οι κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν από τις ΗΠΑ, κάλεσαν τον στρατό του πρώην εχθρού τους, του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, να αναπτυχθεί σε ορισμένους τομείς του συριακού βορρά, κυρίως στις πόλεις Μάνμπιτζ και Άιν Ίσα, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση περίπου τριάντα χιλιομέτρων από την μεθόριο με την Τουρκία.

Από την έναρξη της τουρκικής επίθεσης πριν από μια εβδομάδα, ο τουρκικός στρατός και οι Σύροι αντάρτες που πολεμούν στο πλευρό του στην επέμβαση αυτή --οι οποίοι αγωνίζονταν στο παρελθόν για την πτώση της κυβέρνησης Άσαντ-- έχουν ήδη καταλάβει μια λωρίδα εδάφους στην μεθόριο σε μήκος περίπου 120 χιλιομέτρων.

Σήμερα "σφοδρές συγκρούσεις" γίνονται στο βορειοανατολικό τμήμα της Άιν Ίσα ανάμεσα στον συριακό κυβερνητικό στρατό και τις δυνάμεις των Κούρδων στη μία πλευρά και τους Σύρους αντάρτες που πολεμούν με την Τουρκία στην άλλη, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι μάχες αυτές γίνονται κοντά στον στρατηγικής σημασίας αυτοκινητόδρομο M4, σε τομείς που χωρίζουν τα εδάφη, που εξακολουθούν να έχουν υπό τον έλεγχό τους οι κουρδικές δυνάμεις, από τις ζώνες που κατέλαβαν πρόσφατα οι Σύροι αντάρτες που πολεμούν στο πλευρό των Τούρκων στρατιωτών, διευκρίνισε το Παρατηρητήριο.

Οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις και οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), πολεμούν "μαζί", σημείωσε σε δηλώσεις που έκανε στο AFP ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Αμπντελραχμάν.

Οι μάχες μεταξύ των κουρδικών δυνάμεων και των Σύρων ανταρτών που είναι σύμμαχοι της Τουρκίας επικεντρώνονται κυρίως στη μεθόριο, στα περίχωρα της πόλης Ρας αλ Άιν, πρόσθεσε το Παρατηρητήριο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πόλη αυτή, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Κούρδων, αποτέλεσε στόχο επιδρομών της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας και του πυροβολικού, σύμφωνα με την μη κυβερνητική αυτή οργάνωση.

Χθες το βράδυ επίσης δύο στρατιώτες των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων σκοτώθηκαν στα περίχωρα της Άιν Ίσα από τα πυρά του πυροβολικού των Σύρων ανταρτών που μάχονται στο πλευρό των τουρκικών δυνάμεων, σύμφωνα και πάλι με το Παρατηρητήριο, ενώ νωρίτερα την ίδια ημέρα ένας στρατιώτης του συριακού κυβερνητικού στρατού είχε σκοτωθεί από πυρά κοντά στην πόλη Μάνμπιτζ.

Την ίδια ώρα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες ότι οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις ελέγχουν πλήρως την Μάνμπιτζ και τις γειτονικές της τοποθεσίες και σημείωσε ότι η ρωσική στρατιωτική αστυνομία "διεξάγει περιπολίες στα βορειοδυτικά σύνορα της περιοχής, κατά μήκος της γραμμής επαφής" ανάμεσα στις συριακές και τις τουρκικές δυνάμεις.

Η μεγάλη σύμμαχος του Άσαντ, η Ρωσία υπογράμμισε εξάλλου χθες ότι δεν θα επιτρέψει να γίνουν μάχες ανάμεσα στον τουρκικό στρατό και αυτόν του Σύρου προέδρου.

Μάχες μεταξύ των δύο αυτών στρατών "δεν θα είναι προς το συμφέρον κανενός και δεν θα αποδεχθούμε να γίνουν", σημείωσε ο Ρώσος απεσταλμένος για την Συρία Αλεξάντρ Λαβρέντιεφ. "Δεν θα επιτρέψουμε να φτάσουν εκεί" τα πράγματα, πρόσθεσε.

Εντείνεται η αμερικανική πίεση

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο δήλωσε σήμερα πως ο ίδιος και ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς έχουν σκοπό η Τουρκία να σταματήσει τις επιθέσεις της στη Συρία όταν η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Πομπέο, σε συνέντευξη στο Fox News Business Network, είπε πως σκοπός της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ είναι η εξεύρεση μιας λύσης στην κατάσταση στη Συρία, και όχι η ρήξη των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας.

«Έχουμε κάθε προσδοκία ότι θα συναντηθούμε με τον πρόεδρο Ερντογάν», δήλωσε ο Πομπέο στο τηλεοπτικό δίκτυο, προσθέτοντας πως είναι σημαντικό που ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν άμεσες, «πρόσωπο με πρόσωπο» συνομιλίες.

«[Ο Ερντογάν] πρέπει να σταματήσει την επιδρομή μέσα στη Συρία», είπε ο Πομπέο. «Πρέπει [οι Τούρκοι] να αποσυρθούν. Χρειαζόμαστε μια κατάπαυση του πυρός από όπου θα μπορούμε να ξεκινήσουμε να το διορθώνουμε όλο αυτό πάλι».

Απαντώντας σε ερώτηση αν αποδίδει προσωπικά στον Ερντογάν την ευθύνη για την κατάσταση στη Συρία, ο Πομπέο είπε: «Πρέπει να θυμόμαστε ότι πρόκειται για μια περίπλοκη κατάσταση».

Η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ προγραμματίζεται να αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα), σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τη διπλωματική πίεση στην Τουρκία και απειλούν την Άγκυρα με επιπλέον κυρώσεις για να πεισθεί για μια κατάπαυση του πυρός και να τερματίσει τη στρατιωτική της επίθεση στη βορειοανατολική Συρία.

Μια εβδομάδα μετά την ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής και την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία, επιτρέποντας στην Τουρκία να επιτεθεί στους Κούρδους της Συρίας συμμάχους της Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια δέσμη κυρώσεων για να τιμωρήσει την Άγκυρα, αλλά η Τουρκία αγνόησε τις ποινές και συνέχισε σήμερα την επίθεσή της.

Μιλώντας σε μια ενημέρωση των δημοσιογράφων την Τρίτη, ένας Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε πως η τουρκική εισβολή έχει προκαλέσει «ένα χάος» σε αυτό που κάποτε ήταν ένα σχετικά σταθερό τμήμα της βόρειας Συρίας, όπως ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον εντείνει την πίεση της για να σταματήσει την τουρκική επέμβαση.

«Το σχέδιο είναι να συνεχιστεί η πίεση στην Τουρκία καθώς αξιολογούμε τις πιθανότητές μας να επαναφέρουμε την κατάσταση στην κανονικότητα, ένα βασικό στοιχείο αυτής της επιστροφής στην κανονικότητα θα ήταν η κατάπαυση του πυρός», σημείωσε ο ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος.

«Και με κατάπαυση του πυρός εννοώ οι χερσαίες δυνάμεις να σταματήσουν να κινούνται στο πεδίο. Σίγουρα οι τουρκικές δυνάμεις και νομίζω ότι μάλλον μπορούμε να μιλήσουμε για τις SDF», είπε, αναφερόμενος στις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

«Σχεδιάζουμε να εντείνουμε τις κυρώσεις και να επιβάλουμε και άλλα μέτρα, πολλά από τα οποία έχουν υποδειχθεί στην κυβέρνηση, χωρίς να υπάρχει λύση σε αυτή την κρίση», συμπλήρωσε ο αξιωματούχος.

Ρωσική μεσολάβηση

Η Ρωσία θα ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Συρίας και τις κουρδικές δυνάμεις να καταλήξουν σε συμφωνίες και να τις εφαρμόσουν, δήλωσε σήμερα ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Μιλώντας στο Σότσι, ρωσικό θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα, ο Λαβρόφ δήλωσε πως η τουρκική επιχείρηση επέτρεψε σε αιχμάλωτους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους να διαφύγουν. Πρόσθεσε πως η Μόσχα θα υποστηρίξει τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας ανάμεσα στις τουρκικές και τις συριακές δυνάμεις κατά μήκος των συνόρων των χωρών τους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία για τη συριακή σύγκρουση με τον τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν και τον προσκάλεσε στη Ρωσία «εντός των προσεχών ημερών», ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ το Κρεμλίνο.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσκάλεσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για μια επίσκεψη εργασίας εντός των προσεχών ημερών. Η πρόσκληση έγινε δεκτή», ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται ότι οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν «την ανάγκη να προληφθεί μια σύγκρουση ανάμεσα στις τουρκικές και τις συριακές μονάδες» στη βόρεια Συρία, όπου η Άγκυρα έχει εξαπολύσει επίθεση.

Στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, η οποία έγινε με πρωτοβουλία της Τουρκίας, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν επίσης την επιθυμία τους να διαφυλαχθεί η εδαφική ακεραιότητα της Συριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Σήμερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti πως η επίσκεψη του Ερντογάν μπορεί να πραγματοποιηθεί «πριν από το τέλος Οκτωβρίου», χωρίς να κάνει άλλες διευκρινίσεις.

Δεν γυρεύει μεσολαβητή η Άγκυρα

Ενώπιον των βουλευτών του κόμματός του, ο Ερντογάν, ο οποίος καλείται από τις δυτικές χώρες να σταματήσει την επίθεσή του στη Συρία, απέκλεισε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις κουρδικές δυνάμεις και απαίτησε να καταθέσουν τα όπλα και να αποσυρθούν από τα τουρκικά σύνορα.

«Ορισμένοι ηγέτες προσπαθούν να διεξαγάγουν μια διαμεσολάβηση. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, να καθήσει στο ίδιο τραπέζι με μια τρομοκρατική οργάνωση», είπε ο Ερντογάν σε μια ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος.

«Δεν γυρεύουμε έναν μεσολαβητή, δεν τον έχουμε ανάγκη», είπε ο Ερντογάν.

Erdogan says Turkey's Syria offensive will end if Kurdish fighters withdraw https://t.co/umqmMhKuQB pic.twitter.com/0J3vNIvNxY — Reuters Top News (@Reuters) October 16, 2019

«Η πρότασή μας είναι η ακόλουθη: αμέσως, απόψε, όλοι οι τρομοκράτες καταθέτουν τα όπλα και τον εξοπλισμό τους, καταστρέφουν όλες τις οχυρώσεις τους και αποσύρονται από τη ζώνη ασφαλείας που έχουμε ορίσει», είπε ο Ερντογάν.

«Όταν θα έχει γίνει αυτό που έχουμε περιγράψει, από τη Μάνμπιτζ έως τα σύνορα με το Ιράκ, τότε η επιχείρησή μας ‘Πηγή Ειρήνης’, που στόχο έχει μόνο τους τρομοκράτες, θα τελειώσει από μόνη της», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέρριψε κατηγορηματικά χθες Τρίτη την αμερικανική απαίτηση να κηρυχθεί εκεχειρία στη βόρεια Συρία, με δηλώσεις του στην εφημερίδα Hürriyet. Έκρινε ακόμη πως το γεγονός ότι οι δυνάμεις της Δαμασκού μπήκαν στη Μάνμπιτζ δεν θα είναι «πολύ αρνητική» εξέλιξη για την Άγκυρα, αν συνεπάγεται πως θα απομακρυνθούν από την περιοχή αυτή οι σύροι κούρδοι μαχητές.

«Για μένα, η είσοδος του καθεστώτος [των δυνάμεων του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ] στη Μάνμπιτζ δεν είναι τόσο πολύ αρνητική [εξέλιξη]. Γιατί; Επειδή είναι δικό τους έδαφος», ανέφερε,

Ο Ερντογάν επέμεινε ότι απορρίπτει τα αιτήματα της αμερικανικής κυβέρνησης. «Μας λένε “ κηρύξτε εκεχειρία”. Δεν θα μπορούσαμε να κηρύξουμε κατάπαυση του πυρός», όσο η Τουρκία δεν έχει επιτύχει τους σκοπούς της, να απωθήσει «την τρομοκρατική οργάνωση», όπως είπε, αναφερόμενος στις Μονάδες Προστασίας του Λαού (ΜΠΛ), στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε από το Αζερμπαϊτζάν.

«Μας ασκούν πιέσεις για να σταματήσουμε την επιχείρηση. Έχουμε σαφή στόχο. Δεν ανησυχούμε για τις κυρώσεις», είπε ακόμη ο Ερντογάν, έξι ημέρες αφότου οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν την επίθεσή τους για να εκκαθαρίσουν την περιοχή των συνόρων τους κούρδους πολιτοφύλακες.

Θα απαντήσουμε στις κυρώσεις, λέει η Άγκυρα

Η Τουρκία θα απαντήσει σε ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Άγκυρας στη βορειοανατολική Συρία, δήλωσε σήμερα ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προσθέτοντας πως όλες οι απειλές και οι κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας είναι απαράδεκτες.

Turkey says it will retaliate against U.S. sanctions over Syria offensive https://t.co/1O3u9opGcx pic.twitter.com/1SetyySimY — Reuters Top News (@Reuters) October 16, 2019

Μιλώντας στο κοινοβούλιο, ο Τσαβούσογλου δήλωσε επίσης πως η Τουρκία αναμένει από το αμερικανικό Κογκρέσο να υπαναχωρήσει από την «ζημιογόνο προσέγγισή του» και πρόσθεσε πως οι σχέσεις ανάμεσα στην Άγκυρα και την Ουάσινγκτον βρίσκονται σε κρίσιμη φάση. Ο τούρκος υπουργός είπε πως θα μεταφέρει τη διαπίστωση αυτή στην αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον Αντιπρόεδρο Μάικ Πενς που πρόκειται να επισκεφθεί την Άγκυρα.

Κατηγορίες στη Halkbank

Στο μεταξύ, η τράπεζα Halkbank της Τουρκίας δήλωσε σήμερα πως οι κατηγορίες που απήγγειλαν οι ΗΠΑ σε βάρος της ισοδυναμούν με κλιμάκωση των κυρώσεων που επέβαλε η Ουάσινγκτον στην Άγκυρα για τη στρατιωτική εισβολή της στη Συρία, ενώ ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν τις χαρακτήρισε ένα «παράνομο, άσχημο» βήμα.

Αμερικανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες χθες, Τρίτη, σε βάρος της κρατικής ιδιοκτησίας τράπεζας για συμμετοχή σε κύκλωμα αποφυγής των κυρώσεων των ΗΠΑ στο Ιράν. Ως αποτέλεσμα η μετοχή της Halkbank σημείωσε πτώση έως 7% σήμερα παρά μια νέα απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων.

Η κίνηση αυτή έγινε μία ημέρα μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσινγκτον σε Τούρκους αξιωματούχους, την αύξηση των δασμών και τη διακοπή εμπορικών συνομιλιών σε μια προσπάθεια να πιεσθεί η Άγκυρα για να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG στη βορειοανατολική Συρία.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν από δικαστήριο της Νέας Υόρκης, η δεύτερη μεγαλύτερη κρατική τράπεζα της Τουρκίας διενήργησε απάτη, ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα που σχετίζονται με τις κυρώσεις.

«Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν εναντίον της χώρας μας από την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε απάντηση για την Επιχείρηση Πηγή Ειρήνης, η οποία ξεκίνησε ηρωικά από τον τουρκικό στρατό προκειμένου να ασφαλίσει τα σύνορά μας και να εγκαθιδρύσει την ειρήνη στην περιοχή», ανέφερε η τράπεζα για την εισβολή που εισήλθε σήμερα στην όγδοη μέρα της.

Η Χάλκμπανκ είπε ότι δεν έχει εμπλακεί σε παραβίαση των κυρώσεων, όπως κατηγορείται, και δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αφού δεν έχει παραρτήματα ούτε υπαλλήλους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ως εκ τούτου η απόφαση να απαγγελθούν κατηγορίες είναι μία χωρίς προηγούμενο νομική υπερβολή», ανέφερε.

Η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της Χάλκμπανκ ακολουθεί μια προηγούμενη υπόθεση που ήρθε στο φως το 2016 εναντίον του Τουρκοϊρανού εμπόρου χρυσού Ρεζά Ζαράμπ, ο οποίος κατηγορείτο ότι είχε κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα αποφυγής των κυρώσεων.

Ο Μεχμέτ Χακάν Ατίλα, πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Χάλκμπανκ, συνελήφθη στη Νέα Υόρκη τον επόμενο χρόνο και αργότερα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 32 μηνών.

Ο Ζαράμπ δήλωσε ένοχος και έδωσε κατάθεση στους εισαγγελείς των ΗΠΑ. Είπε πως το Ιράν, με τη βοήθεια της Χάλκμπανκ και αξιωματούχων της τουρκικής κυβέρνησης, περιλαμβανομένου του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, χρησιμοποίησε έναν περίπλοκο ιστό εταιριών-βιτρινών και ψεύτικων συναλλαγών σε χρυσό, τρόφιμα και φάρμακα για να αποφύγει τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Η Τουρκία χαρακτήρισε την υπόθεση πολιτική συνωμοσία εναντίον της κυβέρνησης του Ερντογάν και είπε ότι είναι προέκταση μιας εγχώριας έρευνας για διαφθορά το 2013, η οποία σύμφωνα με την Άγκυρα είχε αφετηρία το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν, ενός μουσουλμάνου ιερωμένου που ζει στις ΗΠΑ.

Ο Ερντογάν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Άγκυρα πως η υπόθεση της Χάλκμπανκ είχε «θεωρητικά κλείσει. Αλλά τώρα έχουν κάνει ένα παράνομο, άσχημο βήμα με τους εισαγγελείς της βόρειας Νέας Υόρκης ανοίγοντάς την και πάλι».

«Θα δούμε την απόφαση που θα λάβουν, και θα (απαντήσουμε) αναλόγως», προσέθεσε