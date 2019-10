Τουρκική εισβολή στη Συρία: Μεγαλώνει ο κύκλος αίματος, χιλιάδες έχουν εκτοπισθεί. Χωρίς απόφαση το ΟΗΕ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η εισβολή της Τουρκίας στη βορειανατολική Συρία με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, ανάμεσά τους και άμαχοι, ενώ το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάνει λόγο για περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τη φρίκη του πολέμου.

«Από την Τετάρτη, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί, διαφεύγοντας από τους τομείς των συνόρων (με την Τουρκία), ιδιαίτερα από τις ζώνες του Ρας αλ-Αΐν και του Ντερμπασιγέ», ανέφερε το Παρατηρητήριο διευκρινίζοντας πως οι εκτοπισμένοι κατευθύνονται προς εδάφη που βρίσκονται ανατολικότερα, προς την πόλη Χασακέ.

Σύμφωνα με την Αγκυρα, και όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας, σε 174 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των «τρομοκρατών» που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης στη βόρεια Συρία.

«Δεκαεννέα τρομοκράτες του PKK/PYD-YPG έχουν σκοτωθεί σε αεροπορικές επιδρομές εναντίον ενός καταφυγίου στην Ρας αλ Αϊν στο πλαίσιο της επιχείρησης 'Πηγή Ειρήνης'. Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των τρομοκρατών που έχουν εξουδετερωθεί από την έναρξη της επιχείρησης είναι 174», τόνισε το υπουργείο με ανάρτηση στο twitter.

Έντεκα χωριά στις πόλεις Τελ Αμπιάντ και Ρας αλ Αϊν έχουν «απελευθερωθεί» από την στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας, σύμφωνα με το υπουργείο.

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα μωρό 9 μηνών κι ένα κοριτσάκι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις ρίψεις ρουκετών και οβίδων από τη Συρία εναντίον τουρκικών παραμεθόριων πόλεων, έγινε γνωστό από τα γραφεία των κυβερνητών των πληγεισών επαρχιών στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Κυρώσεις στην Τουρκία ετοιμάζουν οι Ρεπουμπλικανοί

Την ίδια ώρα δεκάδες στελέχη των Ρεπουμπλικάνων — του κόμματος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ — στη Βουλή των Αντιπροσώπων ανακοίνωσαν ότι ετοιμάζονται να καταρτίσουν σχέδιο νόμου που θα προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας εξαιτίας της στρατιωτικής επιχείρησης που διεξάγει εναντίον κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία.

«Ο πρόεδρος [της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ] Ερντογάν και το καθεστώς του πρέπει να αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες για την ανελέητη επίθεσή τους εναντίον των κούρδων συμμάχων μας στη βόρεια Συρία», τόνισε η Λιζ Τσένι, η οποία προεδρεύει σε ένα από τα κομματικά όργανα των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε ανακοίνωση

Χωρίς απόφαση το ΣΑ του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδρίασε χθες Πέμπτη κεκλεισμένων των θυρών για να συζητήσει την εισβολή της Τουρκίας στο βορειοανατολικό τμήμα της επικράτειας της Συρίας, αλλά τα κράτη μέλη του δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν ως προς τα επόμενα βήματα.

Οι προσδοκίες να υπάρξει διεθνής παρέμβαση ήταν ούτως ή άλλως λιγοστές πριν από τη συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη: το ΣΑ του ΟΗΕ παραμένει βαθιά διχασμένο επί χρόνια όσον αφορά τη Συρία κι ευρύτερα τη Μέση Ανατολή.

Οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΣΑ εξέφρασαν ανησυχία ότι το νέο μέτωπο που άνοιξε θα κλιμακώσει την αστάθεια, θα επιτείνει την ανθρωπιστική κρίση και θα πυροδοτήσει νέες προσφυγικές ροές. Ο Γιούργκεν Σουλτς, πρεσβευτής της Γερμανίας στα Ηνωμένα Έθνη, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση καταδίκασε την τουρκική εισβολή «με τον πλέον σθεναρό τρόπο».

Με πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, τα κράτη μέλη του ΣΑ συζήτησαν χθες επί σχεδίου απόφασης το οποίο καλεί την Τουρκία να επιστρέψει στον δρόμο της διπλωματίας, σύμφωνα με πολλές πηγές. Το κείμενο διανεμήθηκε μετά την διαπίστωση της αδυναμίας των Ευρωπαίων να πείσουν τα υπόλοιπα κράτη μέλη να υιοθετήσουν το σχέδιο ανακοίνωσης του ΣΑ που θα εξέφραζε «βαθιά ανησυχία» και θα καλούσε την Άγκυρα να «σταματήσει» την επιχείρηση.

Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Πολωνία περιορίστηκαν απλώς να δώσουν την διακήρυξή τους στη δημοσιότητα από κοινού, ενώ οι ΗΠΑ έκαναν από την πλευρά τους δημόσια τη διαβεβαίωση πως η Ουάσινγκτον «δεν υποστηρίζει επ’ ουδενί» την τουρκική επιχείρηση.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ρωσία ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την υιοθέτηση ομόφωνης απόφασης. Μετά τη συνεδρίαση, ο ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια δεν απέκλεισε την ομόφωνη έγκριση μιας ανακοίνωσης. Αλλά γι’ αυτό, διευκρίνισε, «πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι άλλες διαστάσεις της συριακής κρίσης, όχι μόνο η τουρκική επιχείρηση», αναφερόμενος στην «παράνομη στρατιωτική παρουσία» στη συριακή επικράτεια των ΗΠΑ, της Γαλλίας και του ΗΒ.

Το κείμενο το οποίο διένειμε η Ουάσινγκτον χθες συμπεριλαμβάνει την φράση πως το ΣΑ εκφράζει «βαθιά ανησυχία» αλλά απέχει από το να αξιώνει τον «τερματισμό» της στρατιωτικής επιχείρησης της Τουρκίας. Αντ’ αυτού, προτρέπει την Άγκυρα να περάσει στους διπλωματικούς διαύλους «μάλλον, παρά στα στρατιωτικά μέσα», για να επιτύχει τους στόχους της, διευκρίνισαν διπλωματικές πηγές. Ακόμη, απαιτεί την προστασία των αμάχων και τονίζει ότι ο ενδεχόμενος επαναπατρισμός σύρων προσφύγων πρέπει να γίνει σε οικειοθελή βάση.

Η πρεσβεύτρια των ΗΠΑ Κέλι Κραφτ προειδοποίησε μετά τη συνεδρίαση του ΣΑ κεκλεισμένων των θυρών την Τουρκία ότι θα υπάρξουν «συνέπειες» αν δεν λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των αμάχων. Δεν εξήγησε ποιες θα είναι αυτές.

Έπειτα από μια συζήτηση των 15 κρατών μελών σε τεχνικό επίπεδο, η Ρωσία αιτήθηκε να της επιτραπεί να ζητήσει οδηγίες από τη Μόσχα και αποφασίστηκε να δοθεί σε όλες τις χώρες η δυνατότητα να κάνουν σχόλια ως σήμερα Παρασκευή στις 17:00 [ώρα Ελλάδας]. Κατόπιν το κείμενο είτε θα εγκαταλειφθεί, ή θα αρχίσει η διαδικασία υιοθέτησής του, όπως εξήγησαν διπλωμάτες.

Χθες Πέμπτη, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να διαδραματίσουν ρόλο μεσολαβητή μεταξύ της Τουρκίας και των Κούρδων. Στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε πως βρίσκονται σε εξέλιξη κινήσεις γι’ αυτό, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

#Turkey's military operation against #Kurdish-led militias in northeastern #Syria triggers mass exodus of civilians from the combat zone amid heavy air and artillery strikes pic.twitter.com/OpToIoUw8u