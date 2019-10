Τα "γύρισε" ο Τραμπ: Ευχαρίστησε τον Ερντογάν και τον κάλεσε στο Λευκό Οίκο!

Λίγες ώρες μετά τις απειλές που εκτόξευσε κατά της τουρκικής οικονομίας ο Ντόναλντ Τραμπ -μέσω twitter- αναφέρθηκε ξανά στην Τουρκία, αυτήν τη φορά σε τελείως διαφορετικό ύφος.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι ένας μεγάλος εμπορικός εταίρος του F-35 και ότι τον βοήθησε να σώσει πολλές ζωές στην επαρχία Ιντλίμπ.

Μετά τη απόφαση του Λευκού Οίκου να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα απο τη Βόρεια Συρία ο πρόεδρος Τραμπ μέσω Twitter ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Την επίσκεψη επιβεβαίωσε λίγη ώρα αργότερα και ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου στην Ουάσινγκτον, στην οποία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα βρεθεί ως «καλεσμένος» όπως αναφέρει ο ίδιος ο Τραμοπ στο tweet του.

Μέσω της ανάρτησης ο αμερικανός πρόεδρος ευχαριστεί την Τουρκία για το γεγονός ότι βοήθησε τις ΗΠΑ να σώσουν πολλές ζωές στην επαρχία Ιντλίμπ αλλά και για την παράδοση του Αμερικανού πάστορα Αντριου Μπράνσον.

Όπως γράφει ο Τραμπ: «Μπορούμε να βρισκόμαστε στη διαδικασία της αποχώρησης από τη Συρία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε εγκαταλείψει τους Κούρδους, οι οποίοι είναι ξεχωριστοί άνθρωποι και υπέροχοι μαχητές. Ομοίως, η σχέση μας με την Τουρκία, εμπορικός εταίρος μας αλλά και εταίρος στο ΝΑΤΟ, είναι πολύ καλή. Η Τουρκία έχει ήδη ένα μεγάλο κουρδικό πληθυσμό και κατανοεί πλήρως ότι ενώ είχαμε μόνο 50 στρατιώτες που παραμένουν σε αυτό το τμήμα της Συρίας, τυχόν αναίτιες ή περιττές συγκρούσεις από την Τουρκία θα είναι καταστροφικές για την οικονομία τους και για το πολύ εύθραυστο νόμισμά τους. Βοηθάμε τους κούρδους οικονομικά και με όπλα!».

So many people conveniently forget that Turkey is a big trading partner of the United States, in fact they make the structural steel frame for our F-35 Fighter Jet. They have also been good to deal with, helping me to save many lives at Idlib Province, and returning, in very.....