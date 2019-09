Στην αντεπίθεση ο Τραμπ: Καθαίρεση για την υπόθεση Μπάιντεν; - πρόκειται γι΄ανέκδοτο!

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε εκ νέου χθες ενάντια στη διαδικασία που ξεκίνησαν εις βάρος του οι Δημοκρατικοί με στόχο την καθαίρεση του, με αφορμή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τον περασμένο Ιούλιο με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Καθαίρεση γι' αυτό; Πρόκειται για ανέκδοτο!», είπε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, που φάνηκε να είναι κουρασμένος, σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επανέλαβε ότι η συνομιλία του με τον Ζελένσκι ήταν «υπέροχη».

Εξέφρασε τη στήριξη του για «πλήρη διαφάνεια» αναφορικά με τον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε το περιεχόμενο της επίμαχης τηλεφωνικής συνομιλίας.

«Θα το κάναμε ούτως ή άλλως, αλλά ενημερώνω τους βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι στηρίζω πλήρως τη διαφάνεια για τις πληροφορίες αναφορικά με τον αποκαλούμενο μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος», επισήμανε.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος πέρασε απευθείας στην αντεπίθεση αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Βουλής για εκκίνηση διαδικασίας παραπομπής του, ωστόσο τόνισε πως επιμένει να υπάρξει επίσης «διαφάνεια για τον Τζο Μπάιντεν και το γιο του Χάντερ» για «τα εκατομμύρια δολάρια που αποσύρθηκαν γρήγορα και εύκολα από την Ουκρανία και από την Κίνα όταν ήταν αντιπρόεδρος».

Επίσης ζήτησε για «διαφάνεια από την πλευρά των Δημοκρατικοών που πήγαν στην Ουκρανία και προσπάθησαν να αναγκάσουν τον νέο πρόεδρο» Βολοντίμιρ Ζελένσκι να «κάνει πράγματα», χρησιμοποιώντας «απειλές», όπως είπε.

Κατέληξε λέγοντας ότι αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα την περίληψη της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ουκρανό ομόλογό του επειδή δημοσιεύονταν «φρικτά πράγματα» για αυτήν, αλλά ανέφερε πως δεν του άρεσε το προηγούμενο που δημιουργήθηκε με τη δημοσιοποίηση λεπτομερειών τέτοιων συνομιλιών.

«Δεν μου αρέσει το προηγούμενο που δημιουργείται. Δεν μου αρέσει όταν αντιμετωπίζεις ηγέτες κρατών και εκείνοι πιστεύουν ότι οι τηλεφωνικές τους συνομιλίες θα δοθούν στη δημοσιότητα».

TRUMP MEETING UKRAINE PRESIDENT: In a remarkable moment, Pres. Trump is meeting with Ukrainian President Volodymir Zelensky just as the House launches an impeachment probe over a July conversation between the two leaders. https://t.co/lDmcSzIVQE