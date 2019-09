Καλιφόρνια: Εντοπίστηκαν 25 νεκροί στο φλεγόμενο σκάφος - Σβήνουν οι ελπίδες για 9 αγνοούμενους

Τραγωδία δίχως τέλος από την πυρκαγιά σε πλοίο τουρισμού στην Καλιφόρνια.

Δύτες έχουν εντοπίσει 25 πτώματα μετά την πυρκαγιά και τη βύθιση πλοίου τουρισμού στο οποίο επέβαιναν λάτρεις των καταδύσεων και το οποίο είχε αγκυροβολήσει για να διανυκτερεύσει σε μικρή απόσταση από νησί στη νότια Καλιφόρνια, ενώ άλλοι εννέα άνθρωποι παραμένει ακόμα άγνωστο τι απέγιναν και η ακτοφυλακή των ΗΠΑ συνεχίζει τις έρευνές της, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Δεν ήταν διαθέσιμοι εκπρόσωποι της ακτοφυλακής ή του γραφείου του σερίφη της Κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα για να σχολιάσουν την πληροφορία αυτή, που μετέδωσαν το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press και το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Ο Μπιλ Μπράουν, ο σερίφης της Κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα, όπου υπάγεται διοικητικά η περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, είχε τονίσει νωρίτερα ότι ελάχιστες πιθανότητες θεωρείται ότι υπάρχουν να βρεθούν επιζήσαντες, όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

Η φωτιά ξέσπασε στις 03:15 [13:15 ώρα Ελλάδας], ενώ το σκάφος βρισκόταν αγκυροβολημένο σε μικρή απόσταση από το νησί Σάντα Κρους, σύμφωνα με την ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Πέντε μέλη του πληρώματος έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν, ενώ οι περισσότεροι επιβάτες κοιμούνταν σε κουκέτες, σύμφωνα με αξιωματούχους. Το σκάφος, τα τελευταία χρόνια μετέφερε συνήθως λάτρες των καταδύσεων, βυθίστηκε καθώς πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά το πρωί, ανέφερε η ακτοφυλακή. Το κουφάρι του βρίσκεται σε βάθος περίπου είκοσι μέτρων και σε απόσταση περίπου είκοσι μέτρων από το νησί.

Συνολικά, στο σκάφος επέβαιναν 39 άνθρωποι, έξι μέλη πληρώματος και 33 επιβάτες.

Αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν απόσπασμα του σήματος κινδύνου που εξέπεμψε μέλος του πληρώματος. «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», έλεγε απελπισμένος ο ναυτικός στον συνομιλητή του στον ασύρματο, ενώ το στέλεχος της ακτοφυλακής επέμενε να ρωτά αν οι επιβάτες μπορούσαν να βγουν από το σκάφος και εάν το πλήρωμα διέθετε πυροσβεστήρες για να σβήσει τις φλόγες.

Οι αρχές δεν έχουν κάνει δημόσια καμία υπόθεση για τα αίτια της πυρκαγιάς. Διενεργείται έρευνα από το γραφείο του σερίφη και τις λιμενικές αρχές.

Το Conception, που ναυπηγήθηκε το 1981, είχε αποπλεύσει από τη Σάντα Μπάρμπαρα το πρωί του Σαββάτου μεταφέροντας δύτες για μια εξόρμηση σε κοντινά νησιά, πολυσύχναστη τουριστική περιοχή.

