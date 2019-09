Σαρώνει ο Ντόριαν: Πέντε νεκροί και είκοσι τραυματίες στις Μπαχάμες

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα νησιά Άβακος, στις Μπαχάμες, από το πλήγμα του κυκλώνα Ντόριαν, κατά τον πρώτο, ακόμη προσωρινό απολογισμό που δημοσιοποίησε ο Χιούμπερτ Μίνις, πρωθυπουργός της χώρας, αρχιπελάγους της Καραϊβικής που πλήττει σκληρά το ακραίο καιρικό φαινόμενο.

Άλλοι περίπου είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπλήρωσε ο Μίνις, όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

Η ένταση των φαινομένων μειώθηκε ελαφρά, καθώς ο κυκλώνας υποβαθμίστηκε στην Κατηγορία 4 από την Κατηγορία 5 όπου είχε φθάσει στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον· ωστόσο ο Ντόριαν παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος για τις Μπαχάμες, καθώς έχει επιβραδύνει σε βαθμό που μοιάζει σαν να έχει σταματήσει πάνω από τη νησιωτική χώρα.

