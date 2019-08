Αλλαγή ρότας απο το ιρανικό τάνκερ. Κατευθύνεται προς την Τουρκία;

Αλλαγή ρότας για το ιρανικό δεξαμενόπλοιο Adrian Darya 1, το οποίο έπλεε στη Μεσόγειο με προορισμό την Καλαμάτα, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο από τους ευρωπαίους ηγέτες, όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν και η πορεία του τάνκερ ήταν μέχρι πριν λίγες ώρες σταθερή, φτάνοντας λίγο έξω από τη Σικελία, με προορισμό την Καλαμάτα, φαίνεται πως η ρότα του πλέον είναι προς κάποια χώρα της βορείου Αφρικής.

Η κατεύθυνση του πλοίου νοτιοανατολικά της Σικελίας, ενδεχομένως να γίνεται σκόπιμα από τον καπετάνιο του δεξαμενόπλοιου προκειμένου να αποφύγει τα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα, συνεχίζοντας να πλέει σε διεθνή ύδατα.

Υπενθυμίζεται ότι το Adrian Darya 1, σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», σχεδίαζε να αγκυροβολήσει ανοιχτά της Καλαμάτας, ώστε να παραλάβει προμήθειες τροφίμων και καυσίμων και να μεταφορτώσει το πετρέλαιο που μεταφέρει σε άλλο τάνκερ.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν αυστηρές πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να μην παρασχεθεί καμία βοήθεια στο πλήρωμα του τάνκερ, ενώ εξέτασαν το ενδεχόμενο «εγκλωβισμού» του στην Μεσόγειο Θάλασσα.

Νεότερες πληροφορίες και εκτιμήσεις θέλουν το ιρανικό τάνκερ να επιδιώκει να πλεύσει σε τουρκικά ύδατα ή ακόμη και να δέσει σε τουρκικό λιμάνι.

UPDATE: The #AdrianDarya1 has traveled some 600 nautical miles (1,111km / 690 miles) since departing Gibraltar 3.5 days ago. There's still about 750 more nautical miles before reaching the international waters outside Greece. pic.twitter.com/BIIS4kJcH1

BREAKING: The #AdrianDarya1 has now reached a fork in the road! From here, she can either sail back into EU waters in order to pass through the Strait of Messina between Sicily and mainland Italy, or sail around Sicily in order to reach the international waters outside Greece. pic.twitter.com/sVtwJiXykc