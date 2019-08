Βραζιλία: Λεωφοροπειρατεία στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Νεκρός ο δράστης

Εληξε το θρίλερ με την ομηρεία σε λεωφορείο στη Βραζιλία και συγκεκριμένα στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Τον δράστη πυροβόλησαν ελεύθεροι σκοπευτές σκοτώνοντας τον. Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της εξουδετέρωσης του δράστη.

Ένοπλος είχε συλλάβει ως ομήρους τουλάχιστον 16 επιβάτες λεωφορείου σε μία γέφυρα του Ρίο ντε Ζανέιρο, δήλωσε επίσημη πηγή.

Ο αριθμός των ανθρώπων που κρατούνταν ήταν τουλάχιστον 22 κατά την έναρξη του περιστατικού, γύρω στις 05:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδας), όμως έξι από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι στη συνέχεια.

Πολλοί αστυνομικοί βρίσκονταν επί τόπου, προσπαθώντας να διαπραγματευθούν με τον απαγωγέα, ο οποίος, σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο G1, κρατούσε περίστροφο και είχε μαζί του ένα μπιτόνι βενζίνη.

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη γέφυρα που συνδέει το Ρίο με τη γειτονική πόλη Νιτερόι, η οποία είναι πολύ πολυσύχναστη αυτή την ώρα του πρωινού, διεκόπη.

BREAKING: Video shows the moment a hostage-taker is shot by police in Rio de Janeiro, Brazil; the man held up to 37 people hostage at a bus according to AP pic.twitter.com/1nWeJ3BKbo