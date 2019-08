Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί από επίθεση με μαχαίρι

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, όταν τους επιτέθηκε άγνωστος με μαχαίρι, στην κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνια, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Συνολικά έξι άνθρωποι έχουν δεχθεί χτυπήματα με μαχαίρι, όπως μεταδίδει το δίκτυο KCBS.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις δεν έγιναν όλες στο ίδιο σημείο, αλλά έγιναν πιθανότατα από τον ίδιο δράστη, ο οποίος φέρεται να είναι υπό κράτηση.

Breaking: 4 ppl dead in OC including security guard per PD. Stabbing spree tonight. 6 stabbed in all- more were robbed. This is the man a witness says did the stabbing at Chevron. He’s in a black hoodie driving a Mercedes. Now in custody @cbsla #cbsla #murder #stabbing pic.twitter.com/UI1F2BCyFt