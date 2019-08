Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία - Προειδοποίηση για τσουνάμι ακόμη και τριών μέτρων

Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία και προειδοποίηση για τσουνάμι

O σεισμός που αρχικά είχε μετρηθεί στα 7 ρίχτερ είναι σύμφωνα με αναθεωρημένη πρόβλεψη 6,8 ρίχτερ και έγινε ανοικτά της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Πάντως το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Ινδονησίας δίνει μέγεθος 7,4 ρίχτερ.

Σύμφωνα με το USGS, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε βάθος 59 χιλιομέτρων, σε απόσταση περίπου 227 χιλιομέτρων από την πόλη Τελούκ Μπετούνγκ της νήσου.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ινδονησίας κάλεσε τους κατοίκους στην ακτή Μπάντεν του νησιού Ιάβα να «απομακρυνθούν αμέσως σε πιο ψηλά σημεία». Την ώρα του σεισμού έντρομοι πολίτες άρχισαν να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και εμπορικά κέντρα και έως αυτή την ώρα όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ δεν τολμούν να ξαναμπούν μέσα.

Λόγο του ισχυρού σεισμού οι αρχές προειδοποίησαν για τσουνάμι, μάλιστα εκτιμούν ότι σε μερικές περιοχές της Ιάβας το ύψος του μπορεί να ξεπεράσει τα τρία μέτρα!

Μάλιστα καλούν τους κατοίκους να μετακινηθούν σε ψηλά σημεία!

This #earthquake is more than 100km from the nearest coast and is unlikely to have caused significant damage to shaking. According to @infoBMKG there is the possibility for LOCAL #tsunami https://t.co/XBuOuRMM5v