Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος στην Καλιφόρνια

Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος F/A-18E Super Hornet στην Καλιφόρνια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού του πιλότου για τον οποίο δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με την κατάστασή του και αν πρόλαβε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος.

Το ατύχημα συνέβη κοντά στο ναυτικό σταθμό εναέριων όπλων China Lake

At approximately 10:00 a.m PST an F/A-18E crashed near @NAWS_CL. Search-and-rescue efforts are underway.