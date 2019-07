Καλιφόρνια: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε φεστιβάλ, τέσσερις νεκροί, πολλοί τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν στην επίθεση χθες Κυριακή σε φεστιβάλ τροφίμων και ποτών στο Γκίλροϊ της Καλιφόρνιας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, ο Σκοτ Σμίδι, διευκρινίζοντας ότι στον απολογισμό αυτόν συμπεριλαμβάνεται ο δράστης της.

«Είναι απίστευτα θλιβερό και αποκαρδιωτικό μια εκδήλωση που κάνει τόσο μεγάλο καλό στην κοινότητα να αμαυρώνεται από μια τραγωδία όπως αυτή», είπε ο Σμίδι.

Κατά τον επικεφαλής της αστυνομίας ο δράστης, που έκοψε έναν φράχτη για να εισβάλει στο πάρκο όπου γινόταν η ετήσια εκδήλωση, ενδέχεται να είχε έναν συνεργό.

Τα κίνητρα του ενόπλου δεν είναι ακόμη σαφή.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης να εικονίζουν τρομοκρατημένους ανθρώπους καθώς τρέχουν να καλυφθούν με εκπυρσοκροτήσεις να ακούγονται στο φόντο.

«Να προσέχετε και να είστε ασφαλείς!», ήταν η αντίδραση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter έπειτα από αυτό το νέο mass shooting, το νιοστό των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ.

Το Gilroy Garlic Festival οργανώνεται κάθε χρόνο στο πάρκο Κρίστμας Χιλ, όπου απαγορεύεται αυστηρά η οπλοφορία, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εκδήλωσης. Η πόλη Γκίλροϊ βρίσκεται περίπου 48 χιλιόμετρα νότια του Σαν Χοσέ.

Στην εκδήλωση, που διεξήχθη για πρώτη φορά το 1979, εκτίθενται τρόφιμα και ποτά, γίνονται συναυλίες και διαγωνισμοί μαγειρικής. Οργανώνεται από εθελοντές, για τους οποίους το φεστιβάλ αυτό είναι μια από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη καλοκαιρινή έκθεση τροφίμων στον κόσμο.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν σοκαρισμένους ανθρώπους που πήγαν σε αυτή τη γαστρονομική γιορτή να σκορπίζουν καθώς ακούγονται εκπυρσοκροτήσεις. «Μα τι γίνεται;» διερωτάται μια γυναίκα σε ένα από τα βίντεο. «Ποιος αρχίζει να πυροβολεί σε ένα φεστιβάλ για το σκόρδο;» απορεί.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Έκανε λόγο για μια «φρικιαστική» πράξη.

Το NBC Bay Area μετέδωσε τη μαρτυρία μιας γυναίκας που είπε πως είδε έναν λευκό τριαντάρη να ανοίγει πυρ με τουφέκι αδιακρίτως, «προς όλες τις κατευθύνσεις».

Άλλη μια αυτόπτης μάρτυρας, μια 13χρονη, είπε στην εφημερίδα San Jose Mercury News πως αρχικά, νόμισε ότι ακούγονταν πυροτεχνήματα. Αλλά συνειδητοποίησε απότομα τι συνέβαινε, όταν είδε έναν άνδρα τραυματισμένο στο πόδι.

«Καθώς ετοιμαζόμασταν να φύγουμε είδαμε έναν τύπο που είχε περάσει μια μπαντάνα γύρω από το πόδι του, διότι τον είχαν πυροβολήσει», αφηγήθηκε η έφηβη. «Υπήρχε ένα μικρό παιδί τραυματισμένο, πεσμένο κάτω», συνέχισε, ενώ πολλοί παριστάμενοι είχαν καταληφθεί από πανικό στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, με κάποιους να «κόβουν τους φράχτες» για να φύγουν.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως είδε πολλούς ανθρώπους πεσμένους κάτω, αλλά δεν ήταν σίγουρος πόσοι ήταν τραυματίες και πόσοι απλώς προσπαθούσαν να προστατευτούν.

Breaking: Reports of a shooting with injuries at the Gilroy Garlic Festival in California. pic.twitter.com/oHqJkUFKWm