Παγκόσμια ανησυχία για τον καύσωνα που κατευθύνεται στην Γροιλανδία - Απειλούνται με λιώσιμο οι πάγοι

Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει πολύ με την κλιματική αλλαγή. Σήμερα στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό του ΟΗΕ (WMO) σήμανε συναγερμός!

Όπως ανακοινώθηκε, ανησυχεί ότι το κύμα καύσωνα, που έπληξε τις τελευταίες ημέρες την Ευρώπη οδηγώντας την θερμοκρασία σε ρεκόρ όλων των εποχών, κατευθύνεται τώρα προς την Γροιλανδία, όπου απειλεί να προκαλέσει την τήξη του στρώματος πάγου, ελαττώνοντας το πάχος του σε επίπεδα ρεκόρ, ενδεχομένως και κάτω από το επίπεδο του 2012.

Η Κλερ Νάλις, εκπρόσωπος του WMO δήλωσε ότι μάζες θερμού αέρα που προέρχονται απο την Βόρεια Αφρική ευθύνονται για τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών σε πολλές χώρες της Ευρώπης και την συντριβή των ρεκόρ κατά 2, 3 και 4 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που χαρακτήρισε «τελείως απίστευτο»

#HEATWAVE2019 continues its relentless hold on Europe! This map uses @CopernicusEU #Sentinel3 data to show the land surface temperature across Europe on 25 July. The white streaks are areas covered by cloud when #Sentinel3 was passing and could not measure land temperature data. pic.twitter.com/qWvQ6kKIVu

What happens next to the extreme #europeheatwave? Actually, the atmospheric flow will transport the heat towards #Greenland, resulting in high temperatures, consequently enhanced melting and a negative #SMB (surface mass balance) next week. Make sure to watch the @PolarPortal! pic.twitter.com/e4kvMVVNIo