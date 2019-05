Δούναβης: Στους οκτώ οι νεκροί. Μειώνονται οι ελπίδες για τους 20 αγνοούμενους

Εφτά άτομα έχουν διασωθεί μετά την ανατροπή του ποταμόπλοιου απέναντι από το ουγγρικό κοινοβούλιο - Η κακοκαιρία και τα ισχυρά ρεύματα δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών - Πληροφορίες ότι οι επιβάτες δεν φορούσαν σωσίβια

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν έχασαν τη ζωή τους όταν ένα πλοίο που μετέφερε τουρίστες από τη Νότια Κορέα συγκρούστηκε με άλλο πλεούμενο και ανατράπηκε στον Δούναβη, αργά το βράδυ της Πέμπτης.



Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη, περί τις 22:00 τοπική ώρα [23:00 ώρα Ελλάδας]. Όπως μεταδίδει το Reuters, από τους 35 επιβαίνοντες στο σκάφος (30 τουρίστες, τρεις ξεναγοί και δύο μέλη του πληρώματος) αγνοούνται ακόμα 20 άτομα, και οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί μειώνονται με κάθε ώρα που περνά.



Το δυστύχημα συνέβη εν μέσω μιας καταιγίδας και η συνεχιζόμενη κακοκαιρία δυσχεραίνει το έργο των σωστικών συνεργείων, αφού το ποτάμι είναι φουσκωμένο και τα ρεύματα ισχυρά. «Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει ελπίδα, αλλά σίγουρα οι πιθανότητες να βρεθούν άλλοι επιζώντες είναι λιγοστές» δήλωσε στην κρατική τηλεόραση Pal Gyorfi, εκπρόσωπος του Ουγγρικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Όπως εξήγησε, τα άτομα που βρέθηκαν στο νερό είχαν λίγες πιθανότητες επιβίωσης, λόγω της κακοκαιρίας, των δυνατών ρευμάτων και των ρούχων που φορούσαν. «Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται και ακόμα ψάχνουμε τις όχθες του Δούναβη, αλλά οι ελπίδες μειώνονται».



Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν ζήτησε να «αναπτυχθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι» για να προσφερθεί βοήθεια στους συμπατριώτες του και είπε ότι η χώρα του θα συνεργαστεί με την ουγγρική κυβέρνηση για να ερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος. "Αυτό που προέχει είναι η ταχύτητα", δήλωσε ο Μουν.



Η Σεούλ πρόκειται να στείλει στη Βουδαπέστη 33 αξιωματούχους, ανάμεσά τους ειδικούς διασώστες και ειδικούς του στρατού, δήλωσε η προεδρική εκπρόσωπος Κο Μιν-ζουνγκ, ενώ η κυβέρνηση θα παράσχει ψυχολογική στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.





Seven South Koreans killed, 19 missing after Hungarian boat capsizes on Danube. More here: https://t.co/2EZJuaoHiF pic.twitter.com/yfNVjnjsgP

— Reuters Top News (@Reuters) 30 Μαΐου 2019







Με βάση τα τελευταία στοιχεία που μεταδίδει το Reuters, οκτώ άτομα είναι νεκρά, επτά από τα οποία ήταν Νοτιοκορεάτες τουρίστες. Ο όγδοος νεκρός είναι Ούγγρος. Επίσης, επτά άτομα έχουν διασωθεί και άλλα 20 αγνοούνται. Οι επτά διασωθέντες εμφανίζουν υποθερμία αλλά νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως μεταδίδει το Associated Press, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, οι επιβάτες του ποταμόπλοιου που ανετράπη δεν φορούσαν σωσίβια. Σύμφωνα με τον ουγγρικό ιστότοπο «Index.hu», η θερμοκρασία του νερού στον Δούναβη είναι περίπου 15 βαθμούς Κελσίου.



Μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης, στην οποία μετέχουν πλοία και δύτες και χρησιμοποιούνται προβολείς και ραντάρ, διεξάγεται στη θαλάσσια περιοχή σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων από το σημείο του δυστυχήματος



Δημοσιογράφοι που βρέθηκαν επιτόπου ανέφεραν ότι στις όχθες του ποταμού είδαν ασθενοφόρα για παιδιά. Στο πλοίο που βυθίστηκε επέβαινε ένα εξάχρονο παιδί, είπε ο Λι Σανγκ-μου, ένας αξιωματούχος του νοτιοκορεατικού τουριστικού πρακτορείου που είχε οργανώσει το ταξίδι. Το όνομα του παιδιού, ωστόσο, δεν συγκαταλέγεται στη λίστα με τους διασωθέντες, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Έρευνα για να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες



Η ουγγρική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες σε σχέση με το ναυάγιο, ανακοίνωσε η αστυνομία.



Ο Άντριαν Παλ, ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι το τουριστικό πλοίο βυθίστηκε σχεδόν αμέσως μετά τη σύγκρουσή του με ένα μεγάλο επιβατικό σκάφος περί τις 22:00 τοπική ώρα [23:00 ώρα Ελλάδας] μεταξύ της Αλυσιδωτής γέφυρας, της πιο γνωστής της ουγγρικής πρωτεύουσας, και της γέφυρας Μαργκερίτ, που συνδέει την παλιά πόλη της Βούδας και τη συνοικία της Πέστης.



Πρόκειται για μια πολύ δημοφιλή περιοχή, ειδικά για τις ποτάμιες περιηγήσεις, με το διασημότερο αξιοθέατο να μην είναι άλλο από το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, που φωτίζεται κάθε νύχτα και η σιλουέτα του δεσπόζει στην ανατολική όχθη του Δούναβη.



Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα χρειαστούν ημέρες για την ανέλκυση του πλοίου από τον βυθό και δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αν ενδεχομένως υπάρχουν πτώματα παγιδευμένα στο κουφάρι του σκάφους, το οποίο εντοπίστηκε κοντά στη γέφυρα Μαργκερίτ.



Το πλοίο Γοργόνα είχε μήκος 27μ, ήταν διώροφο με μηχανή 150 ίππων και δυνατότητα να μεταφέρει 60 ανθρώπους, είπε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης η ιδιοκτήτρια εταιρεία Panorama Deck Ltd. Σύμφωνα με το μητρώο σκαφών Hajoregiszter.hu, το πλοίο, το οποίο είχε κατασκευαστεί στη Σοβιετική Ένωση το 1949, είχε τοποθετηθεί ουγγρικής κατασκευής νέος κινητήρας την δεκαετία του '80.

