Αλάσκα: Eικόνες καταστροφής μετά τον ισχυρότατο σεισμό. Άνοιξαν στα δύο οι δρόμοι

Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό 7 Ρίχτερ που έπληξε την νότια ακτή της Αλάσκας, όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές, ωστόσο οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι μεγάλες.



«Δεν παρατηρήθηκε τσουνάμι» και «δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, Βρετανική Κολομβία (Καναδική επαρχία), ή την Αλάσκα», ανέφερε χαρακτηριστικά η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία.



Ο σεισμός προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και αγωγούς υδροδότησης, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Ράιαν Ζίνκε.



Η δόνηση που σημειώθηκε την Παρασκευή στις 08:29 τοπική ώρα (19:29 ώρα Ελλάδας) ταρακούνησε κτήρια στην πόλη Άνκορατζ.Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης είναι 13χμ από την πόλη με εστιακό βάθος 41χλμ.



Εικόνες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν δρόμους να έχουν ανοίξει στα δύο και κτήρια με ρωγμές.



Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί.



«Ο σεισμός ήταν τόσο ισχυρός και ταρακούνησε σπίτια σε όλη την περιοχή», ανέφερε η τοπική εφημερίδα Anchorage Daily News.



Πολλοί βρήκαν καταφύγιο κάτω από γραφεία, ή σε εξωτερικούς χώρους. Το Πανεπιστήμιο Άνκορατζ της Αλάσκας έκλεισε τις εγκαταστάσεις και ζήτησε από τους εργαζομένους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.



Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πόλης διεκόπη μέχρι να γίνει εκτίμηση των ζημιών.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για τον σεισμό και παρακολουθεί τις αναφορές για ζημιές, ανέφερε με tweet της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Χάκαμπι Σάντερς.



Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:





About a mile from my house on Vine rd between KGB and Parks. #Alaskaearthquake #earthquake #alaska pic.twitter.com/5HnpXKGZUw — David Ruffini (@SvrTroposphere) 30 Νοεμβρίου 2018

From family friend in Anchorage: Vine Road between KGB and Parks Highway. #AlaskaEarthquake pic.twitter.com/TuCvwgBT64 — Zach Bruick (@ZachBruick) 30 Νοεμβρίου 2018

Here’s the islanded car at the wrecked anchorage off ramp. pic.twitter.com/626As53hzF — Nat Herz (@Nat_Herz) 30 Νοεμβρίου 2018

Ceiling is falling down pic.twitter.com/ZPY6fhEPrp — Chase (@Chase_AK) 30 Νοεμβρίου 2018

