Έφοδος τη νύχτα στο Μπέρμιγχαμ μετά το χτύπημα στο Λονδίνο

Σε σπίτι στο Μπέρμιγχαμ εισέβαλε τη νύχτα η ειδική μονάδα της βρετανικής αστυνομίας, μετά τις επιθέσεις στο Λονδίνο με πέντε νεκρούς. Αποκλείοντας τη γύρω περιοχή, δεκάδες αστυνομικοί έκαναν έρευνα σε σπίτι ενώ σήμερα παραμένουν στο σημείο, παρότι η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί.

Οι βρετανικές αρχές δίνουν με το σταγονόμετρο πληροφορίες αλλά ρεπορτάζ από το Λονδίνο αναφέρουν πως στη συγκεκριμένη διεύθυνση είχε νοικιαστεί το αυτοκίνητο που έπεσε χθες πάνω σε πεζούς.

Δεκάδες ένοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν σε κατοικία στην περιοχή Μπέαργουντ του Μπέρμιγχαμ, αποκλείοντας τον δρόμο που οδηγεί σε αυτό.

Μάλιστα, όπως μετέδωσε το BBC, το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης της επίθεσης που σε μία τρελή πορεία παρέσυρε πεζούς στη γέφυρα Ουέστμινστερ, μπορεί να νοικιάστηκε από διεύθυνση που βρίσκεται στον ίδιο δρόμο που έγινε η επιδρομή.

Ο δρόμος, στο σημείο, πάντως έκλεισε μόνο για μερικές ώρες, από τις 11 το βράδυ έως τις δύο το πρωί και στη συνέχεια δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία.

Η αστυνομία μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιώσει μόνο την επιχείρηση χωρίς να δίνει περαιτέρω πληροφορίες που να συνδέουν την επιδρομή με το τρομοκρατικό γεγονός του Λονδίνου για «επιχειρησιακούς λόγους».

Armed police seal off part of Birmingham in ongoing incident

https://t.co/I3f8hYxfEa