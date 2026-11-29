Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος σχημάτισε δικογραφία σε βάρος ενός 26χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που αφορούσε επικοινωνία του ενήλικα με ανήλικη μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 26χρονος φέρεται να ζήτησε και να έλαβε από την ανήλικη φωτογραφίες που απεικόνιζαν γυμνά μέρη του σώματός της.

Η αρχή της υπόθεσης και η εισαγγελική εντολή

Η δικογραφία σε βάρος του 26χρονου άνδρα σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, μετά από συγκεκριμένη καταγγελία. Η καταγγελία αφορούσε επικοινωνία που φέρεται να είχε ο ενήλικας με ανήλικη, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγγελίας, ο άνδρας ζήτησε και στη συνέχεια έλαβε από την ανήλικη φωτογραφίες, οι οποίες απεικόνιζαν γυμνά μέρη του σώματός της.

Με την παραλαβή της καταγγελίας, η υπόθεση τέθηκε αμέσως υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Η Εισαγγελία, αξιολογώντας τα αρχικά δεδομένα, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Αυτή η ενέργεια αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα για τη διερεύνηση των σοβαρών καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές, με σκοπό τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η ψηφιακή έρευνα και ο εντοπισμός του υπόπτου

Στο πλαίσιο της διενέργειας της προκαταρκτικής εξέτασης, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησαν σε εκτεταμένη ψηφιακή έρευνα. Η διαδικασία αυτή περιελάμβανε στενή συνεργασία με τη διαχειρίστρια εταιρεία της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας φέρεται να έλαβε χώρα η επίμαχη επικοινωνία. Επιπλέον, οι αρχές συνεργάστηκαν και με τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, με στόχο τον εντοπισμό και την ανάλυση των ηλεκτρονικών ιχνών.

Από την ενδελεχή ψηφιακή διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ένα καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης. Τα επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη, τα οποία σχετίζονταν άμεσα με την επικοινωνία και τη λήψη των φωτογραφιών, διαπιστώθηκε ότι αντιστοιχούσαν σε σύνδεση διαδικτύου που βρισκόταν στην κατοικία του 26χρονου άνδρα. Το εύρημα αυτό αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης του υπόπτου και την περαιτέρω δράση των διωκτικών αρχών.

Έρευνα στην κατοικία και κατασχέσεις πειστηρίων

Μετά τον εντοπισμό της διεύθυνσης κατοικίας του 26χρονου, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έρευνα εντός της οικίας του. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και δύο σκληροί δίσκοι. Τα συγκεκριμένα ψηφιακά μέσα θεωρήθηκαν ως κρίσιμα πειστήρια για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τέθηκαν άμεσα στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για περαιτέρω εξέταση.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ), διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος των κατασχεθέντων συσκευών. Από τον έλεγχο αυτό, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 26χρονου στη διερευνώμενη υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων. Η επιβεβαίωση αυτή ενίσχυσε σημαντικά τα στοιχεία που είχαν ήδη συγκεντρωθεί από την προηγούμενη ψηφιακή έρευνα, προσδίδοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην κατηγορία.

Η πορεία της δικογραφίας και η εργαστηριακή εξέταση

Με την ολοκλήρωση των ερευνών και την κατάσχεση των απαραίτητων πειστηρίων, η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Η εισαγγελική Αρχή θα εξετάσει το σύνολο των στοιχείων και των ευρημάτων που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε βάρος του 26χρονου.

Παράλληλα, τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια, δηλαδή τα δύο κινητά τηλέφωνα και οι δύο σκληροί δίσκοι, εστάλησαν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος. Εκεί, θα υποβληθούν σε λεπτομερή και εξειδικευμένη εργαστηριακή εξέταση. Η εξέταση αυτή αναμένεται να αναδείξει τυχόν επιπλέον κρυφά στοιχεία και να ενισχύσει την τεκμηρίωση της υπόθεσης, προσφέροντας πλήρη εικόνα στις δικαστικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki