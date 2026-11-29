Ένας δαιδαλώδης μηχανισμός διακίνησης δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος, συνολικού ύψους 87,75 εκατομμυρίων ευρώ, αποκαλύπτεται μέσα από το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο ΤΕΧΑΝ με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης». Τα κονδύλια αυτά, που προέρχονταν από λογαριασμούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως επιχορηγήσεις, φέρονται να διοχετεύτηκαν σε ένα δίκτυο εταιρειών, ΜΜΕ και ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, τέσσερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων στελέχη της ΤΕΧΑΝ και εκδότης, συνελήφθησαν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες.

Η διαδρομή των κονδυλίων και ο δαιδαλώδης μηχανισμός

Τα κονδύλια, που αρχικά εκταμιεύτηκαν από λογαριασμούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ως επιχορηγήσεις για την προμήθεια «Σπιτιών Ανακύκλωσης», κατέληξαν αρχικά στην εταιρεία «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ». Από εκεί, μέσω διαδοχικών τραπεζικών εμβασμάτων και νομιμοφανών συναλλαγών, διοχετεύτηκαν σε ένα ευρύ δίκτυο δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, μέρος των χρημάτων κατέληξε σε συνδεδεμένη εταιρεία ανακύκλωσης, σε μισθώσεις εξοπλισμού, καθώς και σε εκδοτικές και ραδιοφωνικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος των κονδυλίων χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ακινήτων στα Νότια Προάστια, δημιουργώντας έναν περίπλοκο λαβύρινθο διακίνησης χρημάτων.

Οι κατηγορούμενοι και οι βαρύτατες κατηγορίες

Στο εδώλιο των κατηγορουμένων βρίσκονται τέσσερα πρόσωπα, τα οποία συνελήφθησαν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Πρόκειται για τους Παναγιώτη Μούργο και Απόστολο Μούργο, οι οποίοι είναι στελέχη και μέτοχοι κατά 50% έκαστος της «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ». Μαζί τους κατηγορείται ο Παύλος Ραβάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», καθώς και ο εκδότης Ιωάννης Κουρτάκης.

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι ιδιαίτερα σοβαρές και περιλαμβάνουν συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ηθική αυτουργία σε απάτη και απιστία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και κακουργηματική νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο μηχανισμός της παράνομης ανάθεσης και της υπερκοστολόγησης

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι εταιρείες «ΤΕΧΑΝ» και «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», παρότι εμφανίζονταν ως ανεξάρτητα σχήματα, λειτουργούσαν στην πραγματικότητα ως ενιαία επιχείρηση. Από τις αρχές του 2020, η διεύθυνση αυτής της ενιαίας επιχείρησης φέρεται να ασκούνταν από τον Παναγιώτη Μούργο.

Οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι μεθόδευσαν την παράνομη ανάθεση της προμήθειας 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης. Αυτή η ανάθεση έγινε από τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής (ΕΔΣΝΑ), Πελοποννήσου (ΦΟΣΔΑ) και Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) προς την ΤΕΧΑΝ, μέσω του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι οι προσκλήσεις αφορούσαν τη συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών, εξαιρουμένων των συσκευασιών. Ωστόσο, οι διαγωνισμοί ήταν «φωτογραφικοί», καθώς προσανατολίζονταν σε μηχανήματα επιστροφής συσκευασιών (RVMs) της ΤΕΧΑΝ, καθιστώντας τη δαπάνη μη επιλέξιμη. Παράλληλα, η τιμή ανά μονάδα εκτοξεύθηκε περίπου στις 300.000 ευρώ, με βάση προσφορές των ίδιων των εμπλεκόμενων εταιρειών (ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO), όταν η πραγματική αξία στην αγορά κυμαινόταν μεταξύ 30.000 και 70.000 ευρώ.

Τα καταβληθέντα ποσά και οι ξεχωριστές έρευνες

Με τη σύμπραξη διοικήσεων των ΦΟΣΔΑ και στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής, οι οποίοι ερευνώνται χωριστά από την Εισαγγελία, καταβλήθηκαν στην ΤΕΧΑΝ συνολικά 87.756.542,29 ευρώ. Από αυτά, τα 46,51 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν από τον ΕΔΣΝΑ, τα 20,47 εκατομμύρια ευρώ από τον ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου και τα 21,18 εκατομμύρια ευρώ από τον ΕΣΔΑΚ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis