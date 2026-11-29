Μια 36χρονη λογίστρια και influencer των βορείων προαστίων συνελήφθη στην Εκάλη, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία. Η σύλληψη ήρθε μετά από συναγερμό, φέρνοντας στο φως καταγγελίες που σκιαγραφούν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από την εικόνα πολυτέλειας και επιτυχίας που πρόβαλλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η 36χρονη βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς εκκρεμούσαν σε βάρος της καταδικαστικές αποφάσεις για σοβαρά αδικήματα. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες αφορούν απάτη και πλαστογραφία, ενώ οι αρχές έχουν στα χέρια τους πλήθος καταγγελιών από πολίτες που υποστηρίζουν ότι έπεσαν θύματά της. Αυτές οι καταγγελίες σκιαγραφούν μια σκοτεινή πλευρά πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα των social media.

Μεταξύ των ανθρώπων που καταγγέλλουν ότι εξαπατήθηκαν από την 36χρονη, περιλαμβάνεται και ένας εν ενεργεία βουλευτής, ο οποίος δηλώνει ότι έχασε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Επιπλέον, αναφέρεται ότι και ένας πολύτεκνος ιερέας συγκαταλέγεται στα φερόμενα θύματα της λογίστριας και influencer.

Η πολυτελής ζωή και η «βιτρίνα» των social media

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 36χρονη καλλιεργούσε με επιμέλεια την εικόνα μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης επιχειρηματία, με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και αδυναμία στην πολυτέλεια. Η ζωή της φαινόταν να περιστρέφεται γύρω από τη χλιδή, με αναρτήσεις που απεικόνιζαν πτήσεις με ελικόπτερα, πανάκριβα αυτοκίνητα, επώνυμες τσάντες, ακριβά ρούχα και πούρα.

Η διαμονή της σε μια βίλα στην Εκάλη συμπλήρωνε αυτό το προφίλ της πολυτέλειας που πρόβαλλε. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, αυτή η εικόνα οικονομικής επιτυχίας και η λαμπερή βιτρίνα λειτουργούσαν ως βασικό μέσο για να κερδίζει την εμπιστοσύνη ανθρώπων με οικονομική επιφάνεια, στους οποίους παρουσίαζε στη συνέχεια δελεαστικές επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες.

Η περίπτωση του βουλευτή και η απώλεια χρημάτων

Ο εν ενεργεία βουλευτής, ο οποίος καταγγέλλει ότι έχασε περισσότερα από 50.000 ευρώ, περιέγραψε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε η 36χρονη. Η γνωριμία τους ξεκίνησε όταν εκείνη νοίκιασε ένα ακίνητο ιδιοκτησίας του στην Εκάλη, με τη σχέση ιδιοκτήτη και ενοικιάστριας να εξελίσσεται σύντομα σε μια υποτιθέμενη επιχειρηματική συνεργασία.

Ο βουλευτής πείστηκε να συμμετάσχει σε μια επιχειρηματική συμφωνία που αφορούσε την απόκτηση ενός καταστήματος εστίασης, συγκεκριμένα ενός μπαρ-καφέ, στην περιοχή του Κολωνακίου. Μιλώντας το Σάββατο (28/11), ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά για την απώλεια των χρημάτων του: «Μου έφαγε ένα σωρό λεφτά. Είχε κάνει μέχρι και τάχα μου συμβόλαιο με το μαγαζί, το οποίο δεν υπήρχε συμβόλαιο».

Η επιλογή της Εκάλης και ο πολύτεκνος ιερέας

Ο βουλευτής εκτιμά ότι η επιλογή της Εκάλης ως τόπου κατοικίας από την 36χρονη δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτελούσε μέρος μιας στρατηγικής. Θεωρεί ότι η συγκεκριμένη επιλογή συνδεόταν άμεσα με την επιδίωξή της να αποκτήσει πρόσβαση σε κύκλους εύπορων ανθρώπων, εκμεταλλευόμενη την κοινωνική της θέση και την εικόνα της οικονομικής της επιτυχίας για να τους προσεγγίσει.

Πέρα από την περίπτωση του βουλευτή, οι καταγγελίες αναφέρουν ότι και ένας πολύτεκνος ιερέας συγκαταλέγεται στα θύματα της 36χρονης λογίστριας και influencer. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει το εύρος των φερόμενων δραστηριοτήτων της και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να προσέγγιζε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα για να παρουσιάσει τις υποτιθέμενες επενδυτικές ευκαιρίες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis