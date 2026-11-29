Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, ταρακουνώντας την Κρήτη. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Λασιθίου. Η σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε συγκεκριμένα την 29η Νοεμβρίου.

Τα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 41 χιλιομέτρων νοτιονοτιοδυτικά της Χρυσής Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 15,3 χιλιόμετρα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr