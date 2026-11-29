Επίθεση στην αθλήτρια Νάνσι Κέριγκαν: Το σχέδιο πίσω από το χτύπημα με γκλομπ

Στις 6 Ιανουαρίου 1994, η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Νάνσι Κέριγκαν δέχθηκε επίθεση με μεταλλικό γκλομπ στο Ντιτρόιτ, λίγες εβδομάδες πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Το περιστατικό, που την άφησε τραυματισμένη στο δεξί γόνατο, αρχικά φάνηκε τυχαίο, ωστόσο σύντομα αποκαλύφθηκε ότι ήταν μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου. Η επίθεση συγκλόνισε τον αθλητισμό, καθώς πίσω της κρυβόταν μια προσπάθεια να βγει η αθλήτρια από τη μέση.

Η επίθεση στο Ντιτρόιτ

Η Νάνσι Κέριγκαν, μία από τις κορυφαίες αθλήτριες του καλλιτεχνικού πατινάζ, είχε μόλις ολοκληρώσει την προπόνησή της στην πόλη του Ντιτρόιτ. Ήταν 6 Ιανουαρίου του 1994, όταν ένας άνδρας την πλησίασε και τη χτύπησε δυνατά στο δεξί γόνατο χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό γκλομπ.

Η εικόνα της Κέριγκαν να κλαίει και να φωνάζει «Γιατί εγώ;» μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας σοκ. Ο τραυματισμός της ήταν σοβαρός, αναγκάζοντάς την να αποσυρθεί από το αμερικανικό πρωτάθλημα. Το περιστατικό συνέβη λίγες μόνο εβδομάδες πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Λίλεχαμερ, γεγονός που έθεσε την καριέρα της στον αέρα.

Ο δράστης της επίθεσης, ο Σέιν Σταντ, είχε ταξιδέψει στο Ντιτρόιτ με συγκεκριμένο σκοπό να πραγματοποιήσει το σχέδιο. Αφού εντόπισε την αθλήτρια, την χτύπησε στο γόνατο και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει. Η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα έρευνες, χωρίς να υποψιάζεται αρχικά την έκταση της συνωμοσίας που βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Το σχέδιο πίσω από το χτύπημα

Σύντομα μετά την επίθεση, αποκαλύφθηκε ότι το χτύπημα δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Είχε οργανωθεί από τον Τζεφ Γκίλολι, ο οποίος ήταν ο πρώην σύζυγος της Τόνια Χάρντινγκ, της μεγάλης αντιπάλου της Νάνσι Κέριγκαν στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Ο Γκίλολι είχε συνεργούς στην οργάνωση και εκτέλεση του σχεδίου.

Ο βασικός στόχος της επίθεσης ήταν να τραυματιστεί η Κέριγκαν τόσο σοβαρά ώστε να μην μπορέσει να αγωνιστεί στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με αυτόν τον τρόπο, οι πιθανότητες της Τόνια Χάρντινγκ να κερδίσει ένα μετάλλιο θα αυξάνονταν σημαντικά. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η επίθεση είχε σχεδιαστεί αρκετό καιρό πριν.

Οι αρχές άρχισαν να συνδέουν τον Σέιν Σταντ, τον δράστη της επίθεσης, με τον Τζεφ Γκίλολι και τον Σον Έκαρντ. Οι αρχικές σκέψεις των δραστών περιλάμβαναν το ενδεχόμενο να χτυπήσουν την Κέριγκαν στη Μασαχουσέτη, όπου έκανε προπονήσεις, πριν τελικά επιλέξουν το Ντιτρόιτ.

Η εμπλοκή της Τόνια Χάρντινγκ

Η Τόνια Χάρντινγκ αρνήθηκε αρχικά οποιαδήποτε συμμετοχή στην οργάνωση της επίθεσης εναντίον της αντιπάλου της. Ωστόσο, στην πορεία των ερευνών, παραδέχθηκε ότι είχε πει ψέματα στις αρχικές καταθέσεις της στις αρχές.

Τελικά, η Χάρντινγκ δήλωσε ένοχη για συνωμοσία με σκοπό την παρεμπόδιση της έρευνας. Ως συνέπεια των πράξεών της και της εμπλοκής της στην υπόθεση, αποκλείστηκε διά βίου από την αμερικανική ομοσπονδία καλλιτεχνικού πατινάζ, τερματίζοντας ουσιαστικά την καριέρα της στον χώρο.

Οι συνέπειες και η επιστροφή

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της, η Νάνσι Κέριγκαν κατάφερε να αναρρώσει εγκαίρως. Ταξίδεψε στο Λίλεχαμερ της Νορβηγίας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1994, όπου βρέθηκε ξανά στον ίδιο πάγο με την Τόνια Χάρντινγκ. Ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθούσε με αγωνία την αναμέτρηση των δύο αθλητριών, μετά τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί. Η Κέριγκαν αγωνίστηκε έχοντας πλέον πάνω της τεράστια πίεση.

Χρόνια αργότερα, η Τόνια Χάρντινγκ μίλησε ξανά για την επίθεση. Δήλωσε ότι όταν άκουσε τις κραυγές της Κέριγκαν στις τηλεοπτικές εικόνες, «σε κάνει να ανατριχιάζεις, γιατί ξέρεις πόσο πρέπει να πονούσε». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δύο γυναίκες ήταν ανταγωνίστριες αλλά όχι εχθροί, προσπαθώντας να εξηγήσει την πολυπλοκότητα της σχέσης τους στον αθλητικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko