Θρίλερ στην Τουρκία: Νεκρός εντοπίστηκε 49χρονος επιχειρηματίας – Είχε πιάσει τη σύζυγό του με δύο άνδρες

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία, μετά την ανακάλυψη του 49χρονου εργολάβου και ιδιοκτήτη εταιρείας μαρμάρου, Φεντάι Καραγκιόζ, νεκρού στο σπίτι του στο Ντενιζλί. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε με τα χέρια δεμένα και εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού, ενώ οι αρχικές ενδείξεις κάνουν λόγο για πιθανό στραγγαλισμό. Στο πλαίσιο της έρευνας, τέθηκαν υπό κράτηση η σύζυγός του, Ασίγιε Καραγκόζ, καθώς και δύο ακόμη ύποπτοι, οι Μ.Κ. και Α.Δ.

Η ανακάλυψη του νεκρού επιχειρηματία στο Ντενιζλί

Ο Φεντάι Καραγκιόζ, 49 ετών, εντοπίστηκε νεκρός στην κατοικία του, η οποία βρίσκεται στη γειτονιά Αλπαρσλάν της περιοχής Μερκεζεφέντι του Ντενιζλί. Η ανακάλυψη έγινε έπειτα από καταγγελία που δέχθηκε η αστυνομία το πρωί, καθώς γείτονες είχαν αναφέρει ότι άκουγαν θορύβους και φωνές καβγά να προέρχονται από το σπίτι.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, η πόρτα της οικίας δεν άνοιγε. Με τη συνδρομή κλειδαρά, εισήλθαν στο σπίτι, όπου βρήκαν τον Φεντάι Καραγκιόζ ακίνητο. Τα χέρια του ήταν δεμένα με σχοινιά και το σώμα του έφερε χτυπήματα.

Οι διασώστες που κλήθηκαν στον τόπο του συμβάντος προχώρησαν σε εξέταση του άτυχου άνδρα και διαπίστωσαν τον θάνατό του. Οι πρώτες εξετάσεις υποδείκνυαν ότι ο Καραγκιόζ είχε υποστεί ξυλοδαρμό, ενώ υπήρχαν ενδείξεις ότι ενδέχεται να στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου.

Το χρονικό της μοιραίας επιστροφής

Σύμφωνα με την αρχική έρευνα που διεξάγεται, ο Φεντάι Καραγκιόζ επέστρεψε στο σπίτι του από επαγγελματικό ταξίδι νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Εκεί, φέρεται να βρήκε τη σύζυγό του, Ασίγιε Καραγκόζ, μαζί με δύο άνδρες, τους Μ.Κ. και Α.Δ.

Αυτή η συνάντηση φέρεται να οδήγησε σε έντονο καβγά και πάλη εντός της οικίας, όπως ανέφεραν οι γείτονες που ειδοποίησαν τις αρχές. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Yeni Asır» αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συμπλοκής, ο Καραγκιόζ ξυλοκοπήθηκε και στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου.

Οι συλλήψεις και οι αντιδράσεις

Στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε για τον θάνατο του Φεντάι Καραγκιόζ, τέθηκαν υπό κράτηση τρία άτομα. Πρόκειται για τη σύζυγο του θύματος, Ασίγιε Καραγκόζ, καθώς και τους δύο άνδρες, Μ.Κ. και Α.Δ. Η Ασίγιε Καραγκόζ ήταν επίσης μεταξύ των τριών υπόπτων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό.

Εν τω μεταξύ, συγγενείς του Φεντάι Καραγκιόζ αντέδρασαν έντονα εναντίον ενός εκ των συλληφθέντων, υπογραμμίζοντας το κλίμα έντασης που επικρατεί γύρω από την υπόθεση και τις εξελίξεις της.

Το προφίλ του Φεντάι Καραγκιόζ και η συνέχεια της υπόθεσης

Ο Φεντάι Καραγκιόζ ήταν ένας 49χρονος εργοδηγός οικοδομών, ο οποίος παράλληλα ήταν και ιδιοκτήτης εταιρείας μαρμάρου. Ζούσε μόνιμα στην περιοχή του Ντενιζλί, όπου και βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη γειτονιά Αλπαρσλάν της περιοχής Μερκεζεφέντι.

Η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της ακριβούς αιτίας και των συνθηκών του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις ενέργειές τους για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki