Στην ανασυγκρότηση της μελισσοκομίας στη Θεσσαλία, η οποία επλήγη σοβαρά από την κακοκαιρία Daniel το 2023, συμβάλλει το πρόγραμμα «Βασιλοτροφία στη Θεσσαλία». Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν 10.000 βασιλικά κελιά σε 150 πληγέντες παραγωγούς της περιοχής, με στόχο την αποκατάσταση και ενίσχυση της μελισσοκομικής παραγωγής.

Οι απώλειες από την κακοκαιρία Daniel

Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη Θεσσαλία το 2023, ως αποτέλεσμα της κακοκαιρίας Daniel, είχαν σοβαρές συνέπειες για τον μελισσοκομικό κλάδο. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε απώλεια περισσότερου από το 40% των μελισσοσμηνών της περιοχής. Αυτό το γεγονός προκάλεσε ένα σημαντικό πλήγμα, επηρεάζοντας τόσο το εισόδημα των μελισσοκόμων όσο και την ευρύτερη αγροτική οικονομία της Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα «Βασιλοτροφία στη Θεσσαλία» δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει αυτές τις απώλειες και να προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη στους παραγωγούς. Η δωρεάν διάθεση των βασιλικών κελιών αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου και την επανεκκίνηση των μελισσοκομικών μονάδων.

Η υλοποίηση και οι φορείς του προγράμματος

Την υλοποίηση του προγράμματος έχει αναλάβει ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, σε στενή συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτή η σύμπραξη εξασφαλίζει την επιστημονική αρτιότητα και την πρακτική εφαρμογή των δράσεων, με στόχο την αποτελεσματική ανασυγκρότηση του κλάδου.

Η πρωτοβουλία αυτή συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και την εταιρεία APIVITA, η οποία συμμετέχει στο πλαίσιο του Billion Bees Program. Η συνδρομή αυτών των φορέων είναι καθοριστική για την επέκταση και τη βιωσιμότητα του προγράμματος, παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους για την υποστήριξη των μελισσοκόμων.

Η φετινή δράση και ο απολογισμός

Στο πλαίσιο της φετινής παρέμβασης, οκτώ εξειδικευμένοι βασιλοτρόφοι ανέλαβαν την παραγωγή των 10.000 βασιλικών κελιών. Για την παραγωγή αυτή αξιοποιήθηκε γενετικό υλικό που προέρχεται από την ίδια την περιοχή, διασφαλίζοντας την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα των νέων μελισσιών. Τα κελιά διατέθηκαν σε μελισσοκόμους που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των πληγεισών περιοχών.

Ο απολογισμός της φετινής δράσης παρουσιάστηκε επίσημα στις 24 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα. Το αντικείμενο της εκδήλωσης επικεντρώθηκε στην προσαρμογή της μελισσοκομίας στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο μετά τις καταστροφές. Στην εκδήλωση συμμετείχαν παραγωγοί, επιστήμονες του κλάδου και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας.

Προβλεπόμενα οφέλη και επιστημονική γνώση

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων του προγράμματος, η συγκεκριμένη δράση αναμένεται να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Προβλέπεται ότι το 2027 θα προκύψουν περίπου 8.000 νέα μελίσσια, τα οποία θα διαθέτουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά και αυξημένες παραγωγικές δυνατότητες. Δεδομένου ότι κάθε μελίσσι έχει τη δυνατότητα να παράγει έως και 200.000 μέλισσες ετησίως, η συνολική παραγωγή εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1,6 δισ. μέλισσες τον χρόνο.

Πέρα από την ποσοτική αύξηση, η ενίσχυση αυτή αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην επικονίαση των καλλιεργειών της περιοχής, ένα ζωτικής σημασίας στοιχείο για την αγροτική παραγωγή. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενισχύοντας το οικοσύστημα. Σημαντική παράμετρος του προγράμματος είναι επίσης η μεταφορά επιστημονικής γνώσης στους επαγγελματίες του κλάδου και η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων στον τομέα της βασιλοτροφίας, εκτός από την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Δηλώσεις εκπροσώπων

Η Μόνα Δερματά, Director of Operations του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, τόνισε τη σημασία της αξιοποίησης του τοπικού γενετικού υλικού. Όπως υπογράμμισε, αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στη δημιουργία ανθεκτικότερων και αποδοτικότερων μελισσιών, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η συμβολή των νέων παραγωγών που επέλεξαν να εκπαιδευτούν στη βασιλοτροφία, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου.

Ο Δημήτριος Τσέτσιλας, αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επιτυχία του προγράμματος. Επιπλέον, ο Σωτήρης Πάστρας, Sustainability & Corporate Responsibility Manager της APIVITA, παρουσίασε λεπτομερώς τη συμβολή της εταιρείας στην πρωτοβουλία, καθώς και τις ευρύτερες δράσεις της στη Θεσσαλία, υπογραμμίζοντας την εταιρική ευθύνη και τη δέσμευση στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki