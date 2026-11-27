Ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, αναμένεται να προσέλθει σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2026, ενώπιον του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη. Η κλήση του εντάσσεται στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης της σύγκρουσης τρένων στα Τέμπη, με τον κ. Καραμανλή να καλείται να απολογηθεί για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η υπόθεση αφορά κυρίως τα ημιτελή έργα στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη, τα οποία φέρεται να συνέβαλαν στις συνθήκες της ανείπωτης τραγωδίας που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Η εμφάνιση ενώπιον του αρεοπαγίτη ανακριτή

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, ως πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, θα βρεθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή Ηλία Γιαρένη, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος. Η απολογία του αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο στην ευρύτερη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των Τεμπών, η οποία έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο πρώην υπουργός αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για την προετοιμασία της απολογίας του. Αυτό θα του επιτρέψει να λάβει πλήρη γνώση της δικογραφίας και να διαμορφώσει την υπερασπιστική του γραμμή. Συνομιλητές του κ. Καραμανλή ανέφεραν χθες ότι η κλήση του από τον ανακριτή αποτελεί μέρος της προβλεπόμενης διαδικασίας του δικαστικού συμβουλίου, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα τυπικό βήμα στην πορεία της υπόθεσης.

Το επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τα έργα

Η ουσία της έρευνας επικεντρώνεται στα έργα που δεν είχαν ολοκληρωθεί στην κρίσιμη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη. Οι δικαστικές αρχές διερευνούν κατά πόσο η υλοποίηση αυτών των έργων θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τη σιδηροδρομική τραγωδία, η οποία σημειώθηκε με τραγικές συνέπειες. Η μη ολοκλήρωση των έργων αυτών τίθεται στο μικροσκόπιο ως ένας παράγοντας που ενδεχομένως επηρέασε τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ειδικότερα, ο πρώην υπουργός ελέγχεται για τις ενδεχόμενες ευθύνες που φέρεται να φέρει σχετικά με την πορεία και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση αυτών των έργων. Η διερεύνηση αποσκοπεί στην πλήρη αποσαφήνιση του ρόλου των ημιτελών υποδομών και των πιθανών παραλείψεων που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών, η οποία άφησε πίσω της 57 νεκρούς.

Παραπομπές και άλλες εμπλεκόμενες υποθέσεις

Πέραν της κλήσης του Κώστα Αχ. Καραμανλή, η δικαστική διερεύνηση για την τραγωδία των Τεμπών έχει οδηγήσει και σε άλλες σημαντικές εξελίξεις. Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος έχει ήδη παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο. Η παραπομπή του αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, με την κατηγορία να σχετίζεται με την παράνομη αλλοίωση του χώρου του τραγικού δυστυχήματος, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου θα καθίσουν και άλλα πρόσωπα. Μεταξύ αυτών είναι ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, καθώς και άλλα άτομα που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, αλλά προέρχονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Πυροσβεστικής. Οι παραπομπές αυτές αναδεικνύουν το εύρος της δικαστικής έρευνας και την προσπάθεια να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της τραγωδίας και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit