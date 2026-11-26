Πέντε άτομα συνελήφθησαν για ρευματοκλοπή κατά τη διάρκεια ειδικών αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 25 και 26 Νοεμβρίου, σε οικισμούς στον Γέρακα και στο Χαλάνδρι. Οι επιχειρήσεις αυτές, σχεδιασμένες και υλοποιημένες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, είχαν ως στόχο την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Παράλληλα με τις συλλήψεις, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση εκτεταμένου δικτύου καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες παρεμβάσεις. Συνολικά, αποξηλώθηκαν 3.400 μέτρα καλωδίων, τα οποία είχαν εγκατασταθεί για την παράνομη ηλεκτροδότηση.

Οι ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις

Οι ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις, οι οποίες οδήγησαν στις πέντε συλλήψεις, διεξήχθησαν μεθοδικά στις 25 και 26 Νοεμβρίου. Οι ενέργειες των αρχών επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένους οικισμούς που βρίσκονται στις περιοχές του Γέρακα και του Χαλανδρίου, όπου είχαν εντοπιστεί περιπτώσεις ρευματοκλοπής.

Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω των επιχειρήσεων αυτών, έδωσε έμφαση στην πρόληψη και την καταπολέμηση των παράνομων παρεμβάσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Ο συντονισμός των υπηρεσιών

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε στενή συνεργασία και συμμετοχή αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση και τον συντονισμό της επιχείρησης.

Ειδικότερα, στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικοί από τα Αστυνομικά Τμήματα Παλλήνης και Χαλανδρίου, καθώς και από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. Επιπλέον, συνέδραμαν δυνάμεις της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) και στελέχη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των δράσεων.

Η αποξήλωση καλωδίων από τον ΔΕΔΔΗΕ

Παράλληλα με τις αστυνομικές ενέργειες, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ ανέλαβε την αποξήλωση των παράνομων εγκαταστάσεων. Συνολικά, απομακρύνθηκαν 3.400 μέτρα καλωδίων που είχαν τοποθετηθεί για την παράνομη σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την αποκατάσταση της ομαλότητας και την ασφάλεια του δικτύου.

Οι παράνομες παρεμβάσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια. Η αποξήλωση των καλωδίων συμβάλλει στην εξάλειψη αυτών των κινδύνων και στην προστασία τόσο των πολιτών όσο και της δημόσιας περιουσίας.

Οι στόχοι των αρχών

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν είχαν μόνο ως στόχο την καταστολή των παράνομων πράξεων, αλλά και την πρόληψη μελλοντικών περιστατικών. Όπως τονίζεται από την αστυνομία, βασικός στόχος ήταν η πρόληψη και η αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων στις συγκεκριμένες περιοχές, συμβάλλοντας στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας.

Επιπλέον, οι αρχές επιδίωξαν την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών που διαμένουν στους οικισμούς του Γέρακα και του Χαλανδρίου. Η προστασία της δημόσιας περιουσίας, η οποία θίγεται από τις ρευματοκλοπές και τις παράνομες παρεμβάσεις, αποτέλεσε επίσης έναν από τους κεντρικούς άξονες των δράσεων των αστυνομικών και των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ.

Με πληροφορίες από: Newsit