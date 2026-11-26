Ένα ακόμη άτομο συνελήφθη για την υπόθεση που αφορά τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων σε τέσσερις. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία διενήργησε πολύμηνη έρευνα για την υπόθεση. Οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Νέες συλλήψεις και βαρύ κατηγορητήριο

Η τελευταία σύλληψη αφορά ένα ακόμη πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» της εταιρείας ΤΕΧΑΝ. Με αυτή την εξέλιξη, ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων ανέρχεται πλέον στους τέσσερις, όλοι τους κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο συντάχθηκε μετά από μια πολύμηνη έρευνα, οι συλληφθέντες αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως βαρύτατες και κακουργηματικού χαρακτήρα. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες εστιάζουν σε συγκεκριμένα αδικήματα, τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Η πορεία της δικαστικής διερεύνησης

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα την Παρασκευή, αφού πρώτα ολοκληρωθούν όλες οι συλλήψεις και άλλων προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα της δικαστικής τους πορείας.

Μετά την εμφάνισή τους ενώπιον του εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι πρόκειται να κληθούν σε απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Ελένης Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου είναι η αρμόδια δικαστική λειτουργός που χειρίζεται υποθέσεις οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στο επίκεντρο οι συμβάσεις και η διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επικεντρώνεται σε φερόμενες υπερτιμολογήσεις και κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις προσώπων που συνδέονται άμεσα με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τις συμβάσεις που αφορούν την προμήθεια εκατοντάδων πολυκέντρων ανακύκλωσης. Αυτά τα πολυκέντρα είχαν εγκατασταθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι εν λόγω συμβάσεις είχαν τεθεί υπό το μικροσκόπιο των αρχών ήδη από το έτος 2025, γεγονός που υποδηλώνει την προϋπάρχουσα διερεύνηση των συγκεκριμένων προμηθειών.

Αιφνιδιαστική έφοδος στον ΕΔΣΝΑ και έρευνες σε αυτοδιοικητικούς

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, εισαγγελικοί λειτουργοί πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ. Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) αποτελεί τον δημόσιο φορέα που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση στην Περιφέρεια Αττικής, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της έρευνας στον συγκεκριμένο οργανισμό.

Η έρευνα, όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει επεκταθεί πλέον και σε επίπεδο περιφερειαρχών, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες. Αυτό δείχνει την ευρύτητα του πεδίου δράσης των αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μάλιστα, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για περιφερειάρχες, εκ των οποίων ένας είχε θητεύσει σε κεντρική Περιφέρεια της χώρας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, γενικότερα, και αυτοδιοικητικοί φορείς, πέραν του ΕΔΣΝΑ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis