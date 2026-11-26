Ένα εκτεταμένο κύκλωμα που αφορά τη φάμπρικα των «εκτός έδρας» αποζημιώσεων για ένστολους, με τη χρήση εικονικών αποδείξεων διαμονής, έχει αρχίσει να ξετυλίγεται. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από «βροχή» καταγγελιών που έλαβε η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, φέρνοντας στο φως πρακτικές παράνομης αποκόμισης περιουσιακού οφέλους. Οι καταγγελίες προέρχονται κυρίως από συναδέλφους των εμπλεκομένων, οι οποίοι φέρονται να ένιωθαν αδικημένοι.

Οι καταγγελίες που ξετύλιξαν το κουβάρι

Συνολικά επτά καταγγελίες έφτασαν στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίες έδωσαν το έναυσμα για την αποκάλυψη του σκανδάλου. Το περιεχόμενο των καταγγελιών ήταν ιδιαίτερα λεπτομερές, περιγράφοντας «πρόσωπα και καταστάσεις» με τρόπο που υποδηλώνει «εκ των έσω πληροφόρηση».

Αν και οι περισσότερες καταγγελίες υποβλήθηκαν με ψεύτικα ονόματα, ήταν φανερό ότι προέρχονταν από ένστολους. Οι καταγγέλλοντες φέρεται να αισθάνονταν αδικημένοι, καθώς έβλεπαν συναδέλφους τους να αποκομίζουν έξτρα χρήματα πέραν του μισθού τους, σε αντίθεση με τους ίδιους που τηρούσαν τον νόμο.

Η περίπτωση της αστυνομικού της Τροχαίας

Μία χαρακτηριστική περίπτωση που αναφέρεται στις καταγγελίες αφορά μία γυναίκα αστυνομικό της Τροχαίας. Η συγκεκριμένη αστυνομικός, με οργανική θέση σε τμήμα Τροχαίας στην περιφέρεια, ήταν αποσπασμένη στην Ο.Π.Κ.Ε. Αθηνών.

Φέρεται να δήλωσε ψευδώς με υπεύθυνη δήλωσή της προς την Αστυνομική Διεύθυνση της περιοχής της ότι στην Αθήνα δεν διαμένει μέλος της οικογένειάς της. Ωστόσο, ήταν γνωστό και αποδεικνύεται εύκολα ότι η κόρη της, φοιτήτρια Ιατρικής Αθηνών, διαμένει σε οικία μισθωμένη στο όνομα της εταιρείας του συζύγου της, ο οποίος είναι επίσης αστυνομικός.

Η αστυνομικός φέρεται να διαμένει στην οικία της κόρης της, ενώ ψευδώς δηλώνει πως διαμένει σε ξενοδοχείο, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος από την εκτός έδρας αποζημίωση. Μάλιστα, οι καταγγελίες αναφέρουν ότι χλεύαζε τους συναδέλφους της, χαρακτηρίζοντάς τους «κορόιδα», επειδή τηρούσαν τον νόμο και δεν υπέβαλαν ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, με αποτέλεσμα την επιστροφή τους στον τόπο κατοικίας τους.

Το κύκλωμα της «Μαρκέλλας» και οι «αποδειξάδες»

Από τις ανώνυμες καταγγελίες προκύπτει επίσης ότι ένα κεντρικό πρόσωπο του κυκλώματος ήταν η «Μαρκέλλα», η οποία φέρεται ως μία από τις πρωταγωνίστριες του σκανδάλου. Η «Μαρκέλλα» ήταν πασίγνωστη στους κόλπους των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ η ίδια, μαζί με δύο άλλους πρωταγωνιστές, αποκαλούνταν «αποδειξάδες».

Η «Μαρκέλλα» φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε διάφορα νησιά, όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σύμη και η Κως, προμηθεύοντας με αποδείξεις τους ενδιαφερόμενους ένστολους. Η δράση της ήταν ευρέως γνωστή και αποτελούσε κοινό μυστικό μεταξύ των εμπλεκομένων.

Οι λιμενικοί της Νισύρου και οι αποζημιώσεις

Ένα άλλο περιστατικό που περιγράφεται στις καταγγελίες αφορά λιμενικούς υπαλλήλους που υπηρετούσαν με απόσπαση στο νησί της Νισύρου. Οι συγκεκριμένοι λιμενικοί διαμένουν σε δωμάτια ξενοδοχείου και λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση ύψους 104 ευρώ για τη διαμονή τους και 30 ευρώ για τη σίτιση τους.

Παρόλα αυτά, φέρεται να πληρώνουν μόνο 50 ευρώ ημερησίως για τη διαμονή τους, αν και η απόδειξη που τους χορηγείται είναι της τάξεως των 104 ευρώ. Οι ανωτέρω λιμενικοί φέρεται να έρχονταν σε συνεννόηση με τη λογίστρια «Μαρκέλλα», η οποία τους προμήθευε με τις απαιτούμενες αποδείξεις, διευκολύνοντας την παράνομη αποκόμιση οφέλους.

Δέσμευση περιουσιών και άλλες υποθέσεις

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη φάμπρικα με τα «εκτός έδρας», έχουν ήδη δεσμευτεί οι περιουσίες 33 προσώπων και 25 εταιρειών, γεγονός που υποδηλώνει την έκταση του κυκλώματος. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να διερευνούν όλες τις πτυχές της.

Μεταξύ των υποθέσεων που εξετάζονται είναι και αυτή ενός Αρχιφύλακα, ο οποίος υπηρετεί στη Χίο και έχει αποσπαστεί σε άλλη υπηρεσία. Οι καταγγελίες φωτίζουν ένα δίκτυο που εκμεταλλευόταν συστηματικά τα κενά του συστήματος για παράνομο οικονομικό όφελος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis