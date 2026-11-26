Ένα νέο, ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στους δρόμους της Ελλάδας, προκαλώντας ανησυχία για την οδική ασφάλεια. Συγκεκριμένα, στην εθνική οδό Κορίνθου-Τριπόλεως, οδηγός αυτοκινήτου προέβη σε μια παράτολμη ενέργεια, κινούμενος με την όπισθεν στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Το συμβάν έλαβε χώρα στο ύψος του Σπαθοβουνίου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν κανονικά στον αυτοκινητόδρομο. Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για τον εντοπισμό του οδηγού.

Το επικίνδυνο συμβάν στον αυτοκινητόδρομο

Ο οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου, κινούμενος στην αριστερή λωρίδα της εθνικής οδού, σταμάτησε ξαφνικά, προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά και ανησυχία στους διερχόμενους. Ακολούθως, αντί να συνεχίσει την πορεία του ή να αναζητήσει έναν ασφαλή τρόπο εξόδου, έβαλε όπισθεν. Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε στην αριστερή λωρίδα, η οποία προορίζεται για προσπεράσεις και κίνηση με υψηλές ταχύτητες, καθιστώντας την ενέργεια ακόμη πιο επικίνδυνη.

Η κίνηση ανάποδα σε έναν αυτοκινητόδρομο, ειδικά σε μια λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, συνιστά σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για πρόκληση ατυχήματος. Ο οδηγός φέρεται να αδιαφόρησε πλήρως για την ασφάλεια των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου, δημιουργώντας μια κατάσταση υψηλού κινδύνου.

Η αιτία πίσω από την παράτολμη ενέργεια

Ο λόγος που οδήγησε τον ασυνείδητο οδηγό σε αυτή την επικίνδυνη ενέργεια φέρεται να ήταν η απώλεια της εξόδου που επιθυμούσε να ακολουθήσει. Συγκεκριμένα, ο οδηγός έχασε την έξοδο που οδηγούσε στον επόμενο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ).

Αντί να συνεχίσει την πορεία του μέχρι την επόμενη ασφαλή έξοδο ή να αναζητήσει έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης του προορισμού του, επέλεξε να κινηθεί με την όπισθεν. Η απόφαση αυτή, να επιστρέψει στην προηγούμενη έξοδο κινούμενος ανάποδα, έθεσε σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική του ζωή, αλλά και τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των υπόλοιπων οδηγών που κινούνταν στην εθνική οδό Κορίνθου-Τριπόλεως.

Η τοποθεσία του περιστατικού και οι συνθήκες

Το συμβάν καταγράφηκε στην εθνική οδό Κορίνθου-Τριπόλεως, έναν από τους κύριους οδικούς άξονες της χώρας. Η συγκεκριμένη περιοχή όπου έλαβε χώρα το περιστατικό είναι στο ύψος του Σπαθοβουνίου. Οι αυτοκινητόδρομοι, όπως η Κορίνθου-Τριπόλεως, έχουν σχεδιαστεί για ομαλή και συνεχή ροή της κυκλοφορίας, με συγκεκριμένους κανόνες για την ασφάλεια όλων.

Η κίνηση με την όπισθεν σε τέτοιο οδικό περιβάλλον είναι απολύτως απαγορευτική και άκρως επικίνδυνη, καθώς οι ταχύτητες είναι υψηλές και οι χρόνοι αντίδρασης των άλλων οδηγών είναι ελάχιστοι. Η αριστερή λωρίδα, ειδικότερα, χρησιμοποιείται για προσπεράσεις και για οχήματα που κινούνται με τις μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες, καθιστώντας την ενέργεια του οδηγού ακόμα πιο ανεύθυνη και επικίνδυνη.

Η αναζήτηση του οδηγού από την Τροχαία

Μετά την καταγραφή του επικίνδυνου αυτού περιστατικού, η Τροχαία έχει κινητοποιηθεί και αναζητά τον οδηγό του αυτοκινήτου. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες με σκοπό τον εντοπισμό του ατόμου που προέβη σε αυτή την παράνομη και επικίνδυνη ενέργεια στον αυτοκινητόδρομο.

Η αναζήτηση του οδηγού είναι ζωτικής σημασίας για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Η Τροχαία εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να εντοπίσει και να λογοδοτήσει τον οδηγό για τις πράξεις του, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit