Η ανακοίνωση του Γιάννη Κουρτάκη μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης»

Ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων συλληφθέντων στο πλαίσιο της υπόθεσης των «Σπιτιών Ανακύκλωσης», εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τις σημερινές εξελίξεις. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Κουρτάκης παραθέτει τη θέση του σχετικά με τις κατηγορίες που φέρεται να του αποδίδονται, αρνούμενος κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση της φερόμενης διασπάθισης κοινοτικών πόρων.

Η ανακοίνωση του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη

Ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες στην υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης», εξέδωσε ανακοίνωση αμέσως μετά τις σημερινές εξελίξεις. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται στον απόηχο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην οποία ο κ. Κουρτάκης παρουσιάζει τη δική του οπτική γωνία σχετικά με τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Κουρτάκης δηλώνει ρητά ότι δεν έχει τελέσει καμία παράνομη πράξη. Υπογραμμίζει ότι δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση και ότι ουδέποτε έχει παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτο πρόσωπο.

Οι κατηγορίες και η άρνηση

Ο εκδότης αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που φέρονται να του αποδίδονται, τονίζοντας ότι δεν έχει προκαλέσει, ούτε έχει παρακινήσει άλλους να προκαλέσουν, ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δήλωσή του είναι σαφής ως προς την απόρριψη των ισχυρισμών περί εμπλοκής του σε παράνομες ενέργειες.

Ο Γιάννης Κουρτάκης εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι οι κατηγορίες αυτές είναι «έωλες» και πως «σύντομα θα καταπέσουν», κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανακοίνωσή του. Η θέση του είναι ότι οι κατηγορίες δεν έχουν βάση και θα αποδειχθούν αβάσιμες.

Η έκπληξη για τη δίωξη

Ένα σημείο που ο εκδότης τονίζει στην ανακοίνωσή του είναι η έκπληξή του για το γεγονός ότι τίθενται υπό αμφισβήτηση η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση και η αρθρογραφία. Όπως υποστηρίζει, η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση έγινε με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών.

Επιπλέον, ο κ. Κουρτάκης αναφέρει ότι η αρθρογραφία του αφορούσε ζητήματα δημόσιας πολιτικής. Το γεγονός ότι αυτά τα δύο, η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση και η αρθρογραφία, διώκονται, είναι κάτι που, όπως δηλώνει, «ειλικρινά τον ξεπερνά».

Οι συλλήψεις και οι εμπλεκόμενοι

Οι δηλώσεις του Γιάννη Κουρτάκη έρχονται στον απόηχο των σημερινών εξελίξεων στην υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης». Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων που συνδέονται με τη διαχειρίστρια εταιρεία του προγράμματος.

Εκτός από τον εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, έχουν συλληφθεί οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολος Μούργος και Παναγιώτης Μούργος. Επίσης, συνελήφθη ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», Παύλος Ραβάνης.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η έρευνα αυτή αφορά την υπόθεση της φερόμενης διασπάθισης κοινοτικών πόρων, η οποία φέρεται να έγινε μέσω του προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Η αστυνομική επιχείρηση διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην όλη διαδικασία συμμετέχουν και έξι εισαγγελείς Πρωτοδικών, ενώ για την υπόθεση έχουν εκδοθεί σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Με πληροφορίες από: Topontiki