Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις παικτών από το ρόστερ του Προμηθέα Πατρών, καθώς ο Ζακ Κάθμπερτσον αποτελεί τον τελευταίο ξένο που αποχωρεί από την ομάδα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι Πατρινοί έχουν ήδη χάσει αρκετούς παίκτες, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη για τον σύλλογο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Η ομάδα της Πάτρας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά αποχωρήσεων, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειές της να διατηρήσει την αγωνιστική της συνοχή. Εν μέσω αυτών των αλλαγών, η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο καλούνται να βρουν άμεσα λύσεις για την ενίσχυση του συνόλου.

Η αποχώρηση του Ζακ Κάθμπερτσον

Ο Ζακ Κάθμπερτσον, ο Αμερικανός φόργουορντ που αποκτήθηκε με σκοπό να δώσει εμπειρία και λύσεις στην ομάδα, δεν θα ολοκληρώσει τελικά τη σεζόν στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Η αποχώρησή του προστίθεται στον κατάλογο των παικτών που αποχώρησαν από τον Προμηθέα.

Ο Κάθμπερτσον ήταν ένας από τους ξένους παίκτες στους οποίους είχε επενδύσει ο Προμηθέας, προσδοκώντας να προσφέρει σημαντική βοήθεια. Ωστόσο, η πορεία του στην ομάδα ολοκληρώνεται πρόωρα, αφήνοντας ένα κενό στη φροντ λάιν που θα πρέπει να καλυφθεί.

Συνεχείς αποχωρήσεις από το ρόστερ

Πριν από τον Ζακ Κάθμπερτσον, είχαν αποχωρήσει ήδη αρκετοί άλλοι παίκτες από τον Προμηθέα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Τζέικ Φόρεστερ, Σάνον Έβανς και Κένταλ Κόλεμαν, οι οποίοι δεν συνεχίζουν πλέον την καριέρα τους στην ομάδα της Πάτρας.

Επίσης, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης αποτελεί έναν ακόμα παίκτη που αποχώρησε από τους Πατρινούς. Ο Έλληνας αθλητής θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, με την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του στην Ένωση να αναμένεται.

Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία

Οι εξελίξεις στο ρόστερ της ομάδας συμπίπτουν με την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Προμηθέα. Ο Φώτης Τακιανός ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντα του προπονητή, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Μιχελάκο.

Ο νέος προπονητής καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση των συνεχών αποχωρήσεων και να ανασυνθέσει το ρόστερ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αγωνιστικές απαιτήσεις. Η παρουσία του Τακιανού σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ομάδα, η οποία προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της.

Οι εναπομείναντες ξένοι και οι νέες προσθήκες

Μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις, ο Προμηθέας έχει μείνει με τρεις μόλις ξένους παίκτες στο ρόστερ του. Πρόκειται για τους Νιου Ουίλιαμς, Αντόνις Αρμς και Αρνόλντας Κουλμπόκα, οι οποίοι αποτελούν αυτή τη στιγμή τον βασικό κορμό των ξένων αθλητών.

Παράλληλα, οι Πατρινοί κινούνται στην αγορά για την ενίσχυση της ομάδας. Η συμφωνία με τον Κρις Κόφι έχει «κλειδώσει» και αναμένεται να προστεθεί στο ρόστερ. Επιπλέον, στο προσκήνιο βρίσκεται και το όνομα του Ρομέλο Γουάιτ, για την περαιτέρω ενίσχυση της φροντ λάιν του συλλόγου.

Η δύσκολη κατάσταση για τους Πατρινούς

Η ομάδα της Πάτρας αντιμετωπίζει μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων, καθώς χάνει τον έναν παίκτη μετά τον άλλο. Αυτή η κατάσταση δυσκολεύει πολύ τον σχεδιασμό και την προετοιμασία για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Οι συνεχείς αλλαγές στο ρόστερ απαιτούν άμεσες και αποτελεσματικές κινήσεις από τη διοίκηση, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του Προμηθέα. Η προσπάθεια για την ανεύρεση νέων παικτών και την ενσωμάτωσή τους στο σύνολο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ομαλή συνέχεια της σεζόν στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από: Athletiko