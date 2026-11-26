Το Πεδίον του Άρεως υποδέχεται για τρίτη χρονιά το χριστουγεννιάτικο χωριό

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το κέντρο της πρωτεύουσας ετοιμάζεται να πλημμυρίσει με εορταστική χαρά, καθώς το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής ανοίγει τις πύλες του. Η διοργάνωση φιλοξενείται στο Πεδίον του Άρεως από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο για όλους τους επισκέπτες.

Ο θεσμός έχει καθιερωθεί πλέον ως ο πιο αναγνωρίσιμος εορταστικός προορισμός της Αττικής, αποτελώντας σημείο αναφοράς τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους. Τα φώτα ανάβουν και οι εορταστικές δραστηριότητες ξεκινούν, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Η έναρξη και ο φωτισμός του δέντρου

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε στο Πεδίον του Άρεως, όπου παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για την επίσημη έναρξη της φετινής διοργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκαν οι λεπτομέρειες του προγράμματος και οι εκπλήξεις που περιμένουν τους επισκέπτες.

Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, στις 19:30 το απόγευμα, ο Περιφερειάρχης Αττικής θα πραγματοποιήσει το άναμμα του μεγάλου χριστουγεννιάτικου δέντρου. Μία ώρα αργότερα, στις 20:30, την κεντρική σκηνή του Χωριού θα καταλάβει ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό με τις πιο γνωστές του επιτυχίες.

Ωράριο λειτουργίας και βασικά αξιοθέατα

Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα είναι ανοικτό καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Τις καθημερινές, οι πύλες θα υποδέχονται τους επισκέπτες από τις 16:30 έως τις 22:00. Τα Σαββατοκύριακα, το ωράριο διευρύνεται, με το χωριό να λειτουργεί από τις 10:00 το πρωί έως τις 22:00.

Στον στολισμό του εμβληματικού πάρκου ξεχωριστή θέση κατέχει η πανοραμική ρόδα, η οποία βρίσκεται στην είσοδο του χριστουγεννιάτικου χωριού. Η ρόδα πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και αποτελεί μια κινητή, αποσυναρμολογούμενη εγκατάσταση ψυχαγωγίας. Δεν συνιστά μόνιμο τεχνικό έργο και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα του πάρκου, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και ένα παγοδρόμιο.

Η πανοραμική ρόδα: Προδιαγραφές και ιστορικό

Η πανοραμική ρόδα που κοσμεί το Πεδίον του Άρεως κατασκευάστηκε το 2024 από την ολλανδική εταιρεία Lamberink Ferris Wheels. Πρόκειται για ένα μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε σημαντικά φεστιβάλ στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία και την ασφάλειά του.

Συγκεκριμένα, το ίδιο μοντέλο έχει φιλοξενηθεί σε μεγάλα φεστιβάλ στην Αυστρία και τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και σε αγώνες της Formula 1 στο Βέλγιο. Η παρουσία της προσθέτει μια ξεχωριστή νότα στην εορταστική ατμόσφαιρα του χωριού.

Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και εκδηλώσεις

Το φετινό πρόγραμμα του Protergia Χριστουγεννιάτικου Χωριού είναι ιδιαίτερα πλούσιο, περιλαμβάνοντας συνολικά 42 καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα. Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί 11 μουσικά αφιερώματα, με επιλογές που καλύπτουν κάθε ηλικία και κάθε μουσικό γούστο, προσφέροντας δωρεάν ψυχαγωγία για όλους.

Στους αγαπημένους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν περιλαμβάνονται ο Πάνος Μουζουράκης, ο Θοδωρής Μαραντίνης με την παρέα του, ο APON, ο Χρήστος Αδαμόπουλος, η Μάγδα Βαρούχα, ο AKYLAS, ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Νίνα Μαζάνη και οι Majo. Το πρόγραμμα υπόσχεται αξέχαστες στιγμές διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες.

Πρωτοχρονιάτικο πάρτι με εκλεκτούς καλεσμένους

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το 2027 θα κάνει «ποδαρικό» με ένα ξέφρενο πάρτι στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Η Ελένη Φουρέιρα επιστρέφει για να γιορτάσει μαζί με το κοινό την αλλαγή του χρόνου, όπως έκανε και την προηγούμενη χρονιά.

Φέτος, στο πλευρό της Ελένης Φουρέιρα θα βρίσκεται η Ρία Ελληνίδου από τη Θεσσαλονίκη, η οποία ξεκίνησε τη μουσική της διαδρομή με παραδοσιακά και σμυρναίικα τραγούδια, πριν περάσει στο σύγχρονο λαϊκό ρεπερτόριο. Την παρουσίαση της βραδιάς έχουν αναλάβει ο Θέμης Γεωργαντάς και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, υποσχόμενοι μια λαμπερή υποδοχή του νέου έτους.

Με πληροφορίες από: Topontiki