Μια ασυνήθιστη αντιπαράθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στις Αχαρνές, καθώς ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» καταγγέλλει ότι τιμωρήθηκε με πρόστιμο 100 ευρώ από τον Δήμο Αχαρνών. Η επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το σωματείο, οφείλεται στην ανάρτηση φωτογραφιών που αποτύπωναν τις σοβαρές φθορές σε σχολικά κτίρια της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη στάση της δημοτικής αρχής, τονίζοντας ότι η κίνησή τους αποσκοπούσε στην ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων ασφάλειας και υγιεινής.

Η καταγγελία και το πρόστιμο των 100 ευρώ

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ο Σωκράτης» γνωστοποίησε πως του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100 ευρώ από τον Δήμο Αχαρνών. Η αιτιολογία που δόθηκε για την επιβολή του προστίμου ήταν ότι οι φωτογραφίες και τα αιτήματα τοποθετήθηκαν χωρίς προηγούμενη άδεια. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αμφισβητούν τη λογική πίσω από την απόφαση της δημοτικής αρχής.

Οι εκπαιδευτικοί διερωτώνται από ποιον θα έπρεπε να ζητήσουν άδεια προκειμένου να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της περιοχής. «Από πού ακριβώς να πάρουμε άδεια; Από αυτούς που έχουν αφήσει τα σχολεία μας ανοχύρωτα;», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας την απορία και την αγανάκτησή του για την ενέργεια του Δήμου.

Η παράσταση διαμαρτυρίας και η ανάδειξη των προβλημάτων

Η υπόθεση ξεκίνησε με μία παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί στο Δημαρχείο Αχαρνών. Σκοπός της κινητοποίησης ήταν να συναντηθούν με εκπροσώπους της δημοτικής αρχής και να θέσουν επί τάπητος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διάφορες σχολικές μονάδες της περιοχής. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σύλλογος, η αντιπροσωπεία των εκπαιδευτικών δεν κατάφερε να συναντήσει κανέναν εκπρόσωπο της δημοτικής διοίκησης.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να αναρτήσουν εξωτερικά του Δημαρχείου φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις φθορές στα σχολικά κτίρια. Μαζί με το φωτογραφικό υλικό, ανάρτησαν και τα αιτήματά τους, με στόχο να αναδείξουν δημοσίως την κατάσταση των σχολικών υποδομών και να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη.

Εκτεταμένα προβλήματα στις σχολικές εγκαταστάσεις

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος «Ο Σωκράτης» περιγράφει μια σειρά σοβαρών προβλημάτων που παρατηρούνται στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αχαρνών. Μεταξύ των ζητημάτων που αναφέρονται, περιλαμβάνονται πτώσεις σοβάδων, πλημμυρισμένα σχολικά κτίρια και η ύπαρξη λυόμενων αιθουσών. Επιπλέον, γίνεται λόγος για προβληματικά προαύλια, χαλασμένες πόρτες και βρύσες, καθώς και σπασμένες τζαμαρίες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες για ελλείψεις στις σχολικές τουαλέτες, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τις συνθήκες υγιεινής. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η αναφορά για παρουσία ποντικών στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο και στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. Όλα αυτά τα ζητήματα, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, επηρεάζουν καθοριστικά την ασφάλεια και τις συνθήκες υγιεινής τόσο των μαθητών όσο και του προσωπικού των σχολείων.

Αποφασιστικότητα για συνέχιση των κινητοποιήσεων

Παρά την επιβολή του προστίμου, ο Σύλλογος «Ο Σωκράτης» ξεκαθαρίζει ότι αυτή η ενέργεια δεν πρόκειται να σταματήσει τις παρεμβάσεις του για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών. Ο Σύλλογος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις του, επιδιώκοντας τη συνεργασία με τους γονείς και τους υπόλοιπους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η δέσμευση αυτή δείχνει την πρόθεση των εκπαιδευτικών να μην υποχωρήσουν στις διεκδικήσεις τους.

«Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε λύσεις και να οργανώνουμε αγώνες για να ζουν με αξιοπρέπεια και να μορφώνονται οι μαθητές μας», επισημαίνει ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του. Η υπόθεση αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτημα της συντήρησης των σχολικών κτιρίων και των συνθηκών μέσα στις οποίες διεξάγεται καθημερινά η εκπαιδευτική διαδικασία, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta