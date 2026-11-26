Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είδε την έφεση που κατέθεσε για την αποβολή του Λένι Γιορό να γίνεται δεκτή, λίγες ημέρες μετά την ήττα της από τη Λίβερπουλ. Η απόφαση της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FA) ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του Γάλλου αμυντικού, αίροντας την ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής.

Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και δυσαρέσκεια στους κόλπους της Premier League, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail». Οι αξιωματούχοι του πρωταθλήματος φέρονται να είναι «σοκαρισμένοι και εξοργισμένοι» με την απόφαση, ζητώντας εξηγήσεις από την FA.

Η αποβολή στο Άνφιλντ και η βαριά ήττα

Ο Λένι Γιορό είχε αντικρίσει την κόκκινη κάρτα μόλις στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ, η οποία διεξήχθη στο «Άνφιλντ». Η συγκεκριμένη εξέλιξη επηρέασε σημαντικά την πορεία του αγώνα, καθώς οι «κόκκινοι διάβολοι» βρέθηκαν από νωρίς να αγωνίζονται με δέκα παίκτες.

Τελικά, η ομάδα του Μάντσεστερ γνώρισε βαριά ήττα με σκορ 4-0 από την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, τόσο ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, όσο και οι ποδοσφαιριστές του συλλόγου, είχαν εκφράσει έντονα παράπονα για την απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Γάλλο αμυντικό.

Η έφεση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η δικαίωση

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά τις διαμαρτυρίες, προχώρησε στην κατάθεση έφεσης κατά της τιμωρίας που είχε επιβληθεί στον Λένι Γιορό. Η έφεση αυτή έγινε δεκτή από την Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FA), με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον Γάλλο στόπερ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποστήριξε στην έφεσή της πως μπορεί να αποδειχθεί ότι ο Αλεξάντερ Ίσακ δεν θα προλάβαινε την μπάλα πριν από τον Σεν Λάμενς. Οι «κόκκινοι διάβολοι» θεωρούν ότι οι διαιτητές δεν ερμήνευσαν σωστά τον κανονισμό στη συγκεκριμένη φάση, γεγονός που αποτέλεσε και τη βασική αιτιολογία για την προσφυγή τους.

Η ομόφωνη απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης

Σύμφωνα με αποκάλυψη της «Daily Mail», η επιτροπή αξιολόγησης αμφισβητούμενων φάσεων της Premier League είχε αποφανθεί ομόφωνα, με ψήφους 5-0, ότι ο διαιτητής Σαμ Μπάροτ είχε λάβει τη σωστή απόφαση αποβάλλοντας τον Λένι Γιορό. Αυτή η ομόφωνη κρίση της επιτροπής έρχεται σε αντίθεση με την τελική απόφαση της FA.

Έντονες αντιδράσεις στους κόλπους της Premier League

Παρ' όλα αυτά, η απόφαση της FA να ανακαλέσει την κόκκινη κάρτα του Γάλλου αμυντικού έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια και οργή στους κόλπους της Premier League, σύμφωνα πάντα με το αγγλικό Μέσο. Οι αξιωματούχοι του πρωταθλήματος φέρονται να είναι «σοκαρισμένοι και εξοργισμένοι» με αυτή την εξέλιξη.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι αξιωματούχοι της Premier League ζητούν πλέον εξηγήσεις από την FA. Θεωρούν πως η αποβολή του Γιορό ήταν σωστή και πως η ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής έπρεπε να παραμείνει σε ισχύ, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία τους με την αναίρεση της αρχικής απόφασης.

Με πληροφορίες από: Athletiko