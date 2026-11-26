Η δολοφονία ενός 24χρονου από τη Βουλγαρία στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας εξιχνιάστηκε από τις αρχές, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 50χρονου κτηνοτρόφου. Ο δράστης ομολόγησε ότι σκότωσε τον νεαρό άνδρα στο ποιμνιοστάσιό του το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, επικαλούμενος προσωπικές διαφορές. Στη συνέχεια, φέρεται να μετέφερε τη σορό και να την έθαψε σε αγροτική περιοχή, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο 22χρονος ανιψιός του, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Η ομολογία του 50χρονου και η εξιχνίαση

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την εξιχνίαση της υπόθεσης και τη σύλληψη του 50χρονου κτηνοτρόφου, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, δυνάμει εντάλματος σύλληψης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, ο 50χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 24χρονο στο ποιμνιοστάσιό του, επικαλούμενος προσωπικές διαφορές.

Ο δράστης φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τον 24χρονο με κυνηγετικό όπλο, το οποίο εντοπίστηκε από την αστυνομία. Μετά την πράξη του, χρησιμοποίησε το όχημα του θύματος για να μεταφέρει τη σορό σε αγροτική περιοχή, όπου την έθαψε. Στη συνέχεια, στάθμευσε το όχημα στο Κάτω Νευροκόπι.

Η σχέση θύματος και δράστη

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η σχέση των δύο ανδρών, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος ήταν φίλος και εργοδότης του 24χρονου θύματος, με τους δύο άνδρες να διατηρούν εργασιακές σχέσεις τα τελευταία έξι χρόνια. Μάλιστα, φέρεται να διέμεναν στο ίδιο σπίτι, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η φύση της μεταξύ τους σχέσης.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες της δολοφονίας, καθώς και τον ακριβή βαθμό εμπλοκής του ανιψιού του κτηνοτρόφου στην υπόθεση.

Η εμπλοκή του ανιψιού και η θέση της μητέρας του

Στην επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. γίνεται λόγος για έναν 22χρονο Έλληνα, ο οποίος περιλαμβάνεται στη σχηματισθείσα δικογραφία. Ο νεαρός φέρεται να παρέλαβε τον 50χρονο από το σημείο όπου είχε σταθμεύσει το όχημα του θύματος και να τον μετέφερε στην κατοικία του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός βοήθησε τον θείο του και στη μεταφορά της σορού.

Ο 22χρονος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της υπόθαλψης εγκληματία, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο και δεν προέκυψε σε βάρος του κακουργηματικό αδίκημα. Αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

Η αδελφή του 50χρονου κτηνοτρόφου, η οποία είναι και μητέρα του 22χρονου που εξετάστηκε από τις αρχές, μίλησε στην εκπομπή «Live News» του MEGA. Υποστήριξε ότι ο γιος της δεν έχει καμία συμμετοχή στη δολοφονία και ότι βρέθηκε μπλεγμένος στην υπόθεση εξαιτίας ενός αυτοκινήτου που είχε νοικιάσει στο όνομά του. «Το παιδί μου είναι καθαρό. Μπλεγμένο δεν είναι πουθενά», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ο αδελφός μου όλα, ο αδελφός μου τα έχει κάνει όλα». Ανέφερε επίσης ότι ο γιος της είχε αφεθεί ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, καθώς «είναι αθώος» και «δεν υπάρχει θέμα να εμπλέκεται πουθενά».

Η ίδια περιέγραψε τον 50χρονο ως «λίγο νευρικό, λίγο διαφορετικό» ως προς τον χαρακτήρα του. Επίσης, υποστήριξε ότι ο γιος της βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, ενώ εξέφρασε φόβους για την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς της.

Το χρονικό της υπόθεσης και οι έρευνες

Στις 23 Νοεμβρίου, συγγενείς του 24χρονου ενημέρωσαν το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου ότι είχαν εντοπίσει σταθμευμένο στην περιοχή το όχημα του νεαρού, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί στις βουλγαρικές αρχές. Στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του νεαρού, προσήχθησαν αρχικά δύο άτομα, ο 50χρονος κτηνοτρόφος και ο 22χρονος.

Από την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί προέκυψε ως φερόμενος δράστης της ανθρωποκτονίας ο 50χρονος, ο οποίος κατά την εξέτασή του ομολόγησε την πράξη του. Η σορός του 24χρονου εντοπίστηκε καθ’ υπόδειξη του 50χρονου σε αγροτική τοποθεσία του δήμου Κάτω Νευροκοπίου, κοντά σε ποιμνιοστάσιο στο χωριό Περιθώρι. Στο σημείο μετέβησαν ιατροδικαστής και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 24ης Νοεμβρίου στην κατοικία του 50χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα στοιχεία.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki