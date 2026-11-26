Το υπουργείο Παιδείας δίνει έμφαση στην καθημερινή μετακίνηση των μαθητών με αναπηρία προς τα σχολεία τους, προχωρώντας στην προμήθεια 718 ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη μετακίνηση 12.240 μαθητών με αναπηρία, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η πρωτοβουλία για τη σχολική μετακίνηση

Η απόφαση του υπουργείου προβλέπει την ένταξη της Πράξης «Σχολική μετακίνηση μαθητών με αναπηρία» στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026–2030. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην προμήθεια των 718 ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων, τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες μετακίνησης των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία.

Παράλληλα με την προμήθεια των οχημάτων, προβλέπεται και η εγκατάσταση 240 φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων. Οι φορτιστές αυτοί θα υποστηρίξουν τον νέο στόλο των λεωφορείων, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του για την καθημερινή μεταφορά των παιδιών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στόχος η ισότιμη πρόσβαση και η στήριξη των οικογενειών

Κεντρικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να μην αποκλείεται κανένα παιδί από την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω εμποδίων στη μετακίνησή του. Το υπουργείο Παιδείας επιδιώκει να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων αναγκών τους, διασφαλίζοντας την παρουσία τους στο σχολικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετακίνηση από ορεινές και νησιωτικές περιοχές, όπου οι δυσκολίες πρόσβασης είναι συχνά πιο έντονες. Επιπλέον, η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό της καθημερινής επιβάρυνσης των οικογενειών, οι οποίες μέχρι σήμερα καλούνται να διαχειριστούν οι ίδιες τη μετακίνηση των παιδιών τους στις σχολικές μονάδες. Η δημιουργία ενός στόλου ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων για μαθητές με αναπηρία, αναμένεται να προσφέρει σημαντική ανακούφιση.

Εξασφαλισμένοι πόροι και χρονοδιάγραμμα

Για την υλοποίηση αυτής της σημαντικής πράξης, εξασφαλίστηκαν πόροι ύψους 272 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πόροι αυτοί προήλθαν έπειτα από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία και την έκταση του έργου.

Η πρωτοβουλία για την προμήθεια των 718 ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων και την εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών φόρτισης, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2029. Μέχρι τότε, θα έχει δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετακίνησης που θα εξυπηρετεί χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα.

Δήλωση της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη

Σχετικά με την εξέλιξη αυτή, η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Έπειτα από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πόρους ύψους 272 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια 718 ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων, ώστε να διασφαλίσουμε τη καθημερινή μετακίνηση 12.240 μαθητών με αναπηρία προς το σχολείο τους».

Η δήλωση της υπουργού αναδεικνύει τη δέσμευση του υπουργείου για την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία, μέσω σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων μετακίνησης.

Με πληροφορίες από: Newsit