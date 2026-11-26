Ραγδαίες είναι οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», μετά τις συλλήψεις τριών εμπλεκομένων, που έγιναν σήμερα το πρωί, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατηγορίες, οι οποίες εστιάζουν σε αδικήματα που αφορούν υπερτιμολογημένες συμβάσεις και τη διαδρομή του χρήματος. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία διενεργήθηκε επί πολλούς μήνες, βρίσκεται σε εξέλιξη, με ανοιχτό το ενδεχόμενο δίωξης και για εγκληματική οργάνωση.

Οι βαρύτατες κατηγορίες και οι πρώτες συλλήψεις

Σήμερα το πρωί, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις τριών προσώπων που συνδέονται με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ, στο πλαίσιο της υπόθεσης των «Σπιτιών Ανακύκλωσης». Οι συλληφθέντες αναμένεται να αντιμετωπίσουν βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, οι οποίες προέκυψαν από το πόρισμα της πολύμηνης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι κατηγορίες επικεντρώνονται σε αδικήματα που σχετίζονται με υπερτιμολογημένες συμβάσεις και τη διαδρομή του χρήματος, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο δίωξης για εγκληματική οργάνωση. Μετά την ολοκλήρωση των συλλήψεων κι άλλων εμπλεκομένων, οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Στη συνέχεια, αναμένεται να απολογηθούν στην ανακρίτρια Ελένη Παπαδοπούλου, η οποία χειρίζεται υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η πολύμηνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενήργησε μια πολύμηνη έρευνα για την υπόθεση, η οποία οδήγησε στις σημερινές εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, εισαγγελικοί λειτουργοί πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ, του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Ο ΕΔΣΝΑ αποτελεί τον δημόσιο φορέα που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση στην Περιφέρεια Αττικής.

Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ, αλλά έχει επεκταθεί και σε επίπεδο περιφερειαρχών, καθώς και σε σπίτια εμπλεκομένων προσώπων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί για περιφερειάρχες, συμπεριλαμβανομένου ενός που είχε θητεύσει σε κεντρική περιφέρεια της χώρας.

Στο μικροσκόπιο οι συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ και τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συμβάσεις προμήθειας εκατοντάδων πολυκέντρων ανακύκλωσης, τα οποία εγκαταστάθηκαν σε περιοχές όπως η Αττική, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Οι συμβάσεις αυτές, που συνδέονται με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ, είχαν ήδη τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών από το 2025.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν φερόμενες υπερτιμολογήσεις και κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφορούν τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης». Οι συλλήψεις προσώπων που συνδέονται με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της έρευνας για φερόμενες υπερτιμολογήσεις και κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Κατ' οίκον έρευνες και η συνέχεια της υπόθεσης

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι Αρχές πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνες στην Αθήνα. Οι συλλήψεις στην πρωτεύουσα έγιναν βάσει ενταλμάτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στοχοποιούν πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, με τις εξελίξεις να αναμένονται ραγδαίες τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis