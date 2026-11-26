Η υπόθεση της 14χρονης εγκύου στον Πύργο, η οποία παραμένει στο νοσοκομείο για σχεδόν τρεις μήνες, λαμβάνει νέες διαστάσεις με τις δηλώσεις της 66χρονης θετής μητέρας της. Η γυναίκα, η οποία εξακολουθεί να έχει την επιμέλεια της ανήλικης, αρνείται όχι μόνο να συνεχίσει να τη φροντίζει, αλλά και να συναινέσει στην άμβλωση που επιθυμεί η 14χρονη.

Η θετή μητέρα δηλώνει κατηγορηματικά «όχι» στην έκτρωση, ενώ παράλληλα αρνείται και την ανατροφή του βρέφους σε περίπτωση που γεννηθεί. Οι θέσεις της έχουν προκαλέσει την παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες ζητούν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Η άρνηση της θετής μητέρας για άμβλωση και φροντίδα

Η 66χρονη καθηγήτρια ξένων γλωσσών αρνείται να υπογράψει για τη διακοπή της εγκυμοσύνης, επικαλούμενη ότι «δεν συναινεί σε φόνο». Επιπλέον, δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπογράψει και να έχει ενοχές για φόνο, ενώ δεν επιθυμεί να έχει συμμετοχή στο μεγάλωμα του παιδιού, αν αυτό γεννηθεί. Η ίδια πρότεινε «ας πάει το μωρό σε ίδρυμα», προσθέτοντας ότι «έχουμε υπογεννητικότητα στην Ελλάδα».

Η γυναίκα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να συνεχίσει να φροντίζει τη θετή κόρη της. Η στάση της αυτή, σε συνδυασμό με την άρνηση για την άμβλωση, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο την κατάσταση της ανήλικης, η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το αίτημα της 14χρονης και η παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών

Η 14χρονη έχει εκφράσει στις κοινωνικές υπηρεσίες την επιθυμία της να διακόψει την εγκυμοσύνη της. Όπως ανέφερε, «δεν θέλω να έχει την ίδια τύχη με μένα», εξηγώντας τους λόγους της απόφασής της. Οι κοινωνικοί λειτουργοί, μετά την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο, απευθύνθηκαν στον εισαγγελέα, ζητώντας να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την επίλυση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με επιστολή των κοινωνικών λειτουργών, η ανήλικη αποφάσισε να διακόψει την εγκυμοσύνη γιατί συνειδητοποίησε τις μεγάλες ευθύνες που καλείται να αναλάβει ως ανήλικη μητέρα. Επιθυμεί να ολοκληρώσει το σχολείο και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει το κόστος ανατροφής ενός παιδιού, ενώ δεν επιθυμεί να έχει την ίδια τύχη με το βρέφος. Τόσο οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες όσο και οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι η απόφαση είναι δική της, με την ίδια να ζητά να έρθει σε ακρόαση για να εισακουστεί.

Προηγούμενη μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

Στο παρελθόν, η 66χρονη είχε υποβάλει μήνυση στην 14χρονη για ενδοοικογενειακή βία. Είχε δηλώσει στην αστυνομία ότι η θετή κόρη της την είχε απειλήσει πως θα την «σφάξει στον ύπνο της» και θα την «θάψει μαζί με τους δικούς της». Παρόλα αυτά, η καθηγήτρια είχε αρνηθεί την εγκατάσταση panick button, καθώς και τη μεταφορά της ανήλικης εγκύου σε ίδρυμα, ενώ φέρεται να επέμενε σε εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα.

Η στάση των γονέων του ανήλικου πατέρα και ο χωρισμός

Την ίδια άποψη με τη θετή μητέρα φαίνεται να συμμερίζονται και οι γονείς του ανήλικου πατέρα, όπως αποκαλύπτεται μέσα από την επιστολή των κοινωνικών λειτουργών. Οι γονείς του ανήλικου συντρόφου διαφωνούν επίσης με την άμβλωση για θρησκευτικούς λόγους. Ωστόσο, δεν επιθυμούν να αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη ευθύνη όταν γεννηθεί το παιδί και πρότειναν τη λύση της υιοθεσίας.

Η 14χρονη αισθάνθηκε έλλειψη στήριξης και πλήρη απουσία του συντρόφου της, καθώς ο ίδιος είναι ανώριμος και απρόθυμος να μεγαλώσει ένα παιδί. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, η ανήλικη αποφάσισε και του ανακοίνωσε τον χωρισμό τους.

Με πληροφορίες από: Newsit