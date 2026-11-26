Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων που φέρονται να είχαν στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο έκδοσης εικονικών αποδείξεων διαμονής, έρχονται στο φως από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Οι οργανώσεις αυτές προμήθευαν εκατοντάδες ένστολους με πλαστές αποδείξεις, ώστε να εμφανίζουν διαμονή σε καταλύματα κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών μετακινήσεων και να εισπράττουν αυξημένες αποζημιώσεις από το Δημόσιο.

Η δράση των εγκληματικών οργανώσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο ομάδες φέρονται να προμήθευαν αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες και στρατιωτικούς, καθώς και άλλους δημόσιους υπαλλήλους, με πλαστές αποδείξεις διαμονής. Σκοπός ήταν οι ένστολοι να εμφανίζουν ότι είχαν διαμείνει σε συγκεκριμένα καταλύματα κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών μετακινήσεων, ώστε να μπορούν να εισπράττουν αυξημένες αποζημιώσεις από το Δημόσιο.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, τα καταλύματα που αναγράφονταν στις εικονικές αποδείξεις ήταν ακατάλληλα για φιλοξενία. Δεν διέθεταν ούτε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε νερό, γεγονός που υπογραμμίζει την παράτυπη φύση των συναλλαγών και την έλλειψη πραγματικής παροχής υπηρεσιών διαμονής.

Οι επικεφαλής και το πανελλαδικό δίκτυο

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δύο πρόσωπα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στις οργανώσεις. Πρόκειται για την αποκαλούμενη «Μαρκέλλα», η οποία φέρεται να συντόνιζε την πρώτη ομάδα μέσα από ένα λογιστικό γραφείο στην Ηλιούπολη. Ο «Γιώργος» εμφανίζεται ως επικεφαλής της δεύτερης οργάνωσης.

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι δύο οργανώσεις λειτουργούσαν ανεξάρτητα, χωρίς να συνεργάζονται μεταξύ τους. Παράλληλα, ανέπτυξαν ένα εκτεταμένο δίκτυο εξυπηρέτησης ένστολων σε διάφορες περιοχές της χώρας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πελατών και διευκολύνοντας την έκδοση των εικονικών αποδείξεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι ταυτοποιήσεις και οι συλλήψεις

Συνολικά, έχουν ταυτοποιηθεί 1.309 άτομα, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Η έρευνα οδήγησε σε συλλήψεις βασικών προσώπων που σχετίζονται με τις οργανώσεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται η «Μαρκέλλα», η μητέρα της, ο σύζυγός της, καθώς και ένας αρχιφύλακας που υπηρετεί στα Ιωάννινα με απόσπαση. Επίσης, συνελήφθησαν μία 47χρονη επιλοχίας, ένας 42χρονος αρχικελευστής και ένας 44χρονος ανθυποπλοίαρχος, υποδεικνύοντας την εμπλοκή διαφόρων βαθμίδων των ενστόλων.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια συνομιλία της «Μαρκέλλας» με τη μητέρα της, στην οποία αναφέρεται στις συμβουλές που φέρεται να της έδινε ο λογιστής της οργάνωσης. Η «Μαρκέλλα» εμφανίζεται να επιμένει ότι οι παράνομες συναλλαγές έπρεπε να συνεχιστούν με προσοχή και χωρίς βιαστικές κινήσεις, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα.

Στον διάλογο, η «Μαρκέλλα» αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ναι, ρε μαμά, αυτή θα μπορεί να θέλει να πάει φυλακή, εγώ δεν θέλω. Ο Π…. (λογιστής) είναι κάθετος. Εγώ δεν θέλω να κάνω αρπαχτή. Μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα τελειώσουν αυτά τα έργα, μου λέει. Προσεκτικά και όμορφα και ωραία, για να μην έχουμε εκπλήξεις. Και να ξέρεις είμαστε πολύ τυπικοί με τις πληρωμές στο δημόσιο».

Η μητέρα της «Μαρκέλλας» της απαντά: «Πρέπει να κάνεις υπομονή». Η συνομιλία αυτή αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η φερόμενη ως επικεφαλής της πρώτης οργάνωσης περιέγραφε τη λειτουργία του δικτύου, αλλά και την προσπάθεια αποφυγής κινήσεων που θα μπορούσαν να κινήσουν υποψίες στις αρχές.

Με πληροφορίες από: Newsit