Η μητέρα του 23χρονου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα στην υπόθεση της δολοφονίας του 24χρονου Βούλγαρου στη Δράμα, δίνει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Η γυναίκα, η οποία είναι αδερφή του 50χρονου κτηνοτρόφου που ομολόγησε το έγκλημα, υποστηρίζει ότι ο γιος της δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονία. Όπως αναφέρει, το παιδί της βρέθηκε μπλεγμένο στην υπόθεση χωρίς να γνωρίζει τι είχε συμβεί, ενώ η ίδια επιμένει ότι «όλα ο αδερφός μου τα έχει κάνει».

Η θέση της μητέρας για την εμπλοκή του 23χρονου

Μιλώντας την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2026, η μητέρα του 23χρονου υπογραμμίζει ότι ο γιος της είναι «καθαρός» και «εμπλεκόμενος δεν είναι πουθενά». Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο 50χρονος αδερφός της, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα, φέρεται να ενήργησε μόνος του. Η ίδια εξηγεί ότι ο αδερφός της είχε νοικιάσει ένα αυτοκίνητο στο όνομα του 23χρονου ανιψιού του, χωρίς ο τελευταίος να γνωρίζει τον λόγο αυτής της ενέργειας, με αποτέλεσμα να βρεθεί εμπλεκόμενος στην υπόθεση χωρίς τη θέλησή του.

Η γυναίκα επιβεβαίωσε ότι ο 23χρονος έχει ήδη αφεθεί ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Όπως δήλωσε, τον είδε για λίγα λεπτά στην Ασφάλεια και περίμενε να τον παραλάβει, προκειμένου να επιστρέψουν στο σπίτι και να ηρεμήσει η οικογένεια μετά τις αναταράξεις που προκάλεσε η υπόθεση.

Διαψεύσεις για τη μεταφορά και τις κινήσεις του γιου της

Η μητέρα του 23χρονου διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ο γιος της μετέφερε τον θείο του από το Κάτω Νευροκόπι στο Περιθώρι, όπως είχε αναφερθεί στο πλαίσιο της έρευνας. Επιπλέον, αρνείται ότι ο γιος της έφυγε από το σπίτι για να συναντήσει ή να μεταφέρει τον θείο του τις κρίσιμες ώρες. «Δεν είχε φύγει από το σπίτι καν το παιδί. Με αυτά τα σενάρια που λένε… Το παιδί ήταν μαζί μας μέχρι το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026, το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, ο 23χρονος βρισκόταν μαζί με την οικογένεια μέχρι το Σάββατο το βράδυ, ενώ υποστηρίζει ότι το πρωί της Κυριακής κοιμόταν στο σπίτι. «Πήγε, πήρε το αυτοκίνητο αυτό και ήμασταν μαζί. Δεν απομακρύνθηκε από εδώ», δήλωσε, τονίζοντας ότι ο γιος της δεν απομακρύνθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον.

Η σχέση της οικογένειας με τον 24χρονο Βούλγαρο

Η μητέρα του 23χρονου αναφέρθηκε και στη γνωριμία της οικογένειας με τον 24χρονο Βούλγαρο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Όπως εξήγησε, το θύμα εργαζόταν ως εποχικός εργάτης στα χωράφια τους. Η οικογένεια απασχολούσε άτομα για τη συγκομιδή της πατάτας και τις γενικότερες αγροτικές εργασίες που απαιτούνται.

«Εμείς τον Βούλγαρο τον είχαμε εργάτη στα χωράφια μας. Παίρνουμε άτομα για να βγάλουμε πατάτες, να κάνουμε τις δουλειές μας», ανέφερε η ίδια, περιγράφοντας τη φύση της σχέσης τους με τον 24χρονο και τον ρόλο του στην αγροτική τους επιχείρηση.

Ο χαρακτήρας του 50χρονου κτηνοτρόφου

Μιλώντας για τον 50χρονο αδερφό της, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 24χρονου Βούλγαρου, η γυναίκα τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με «δύσκολο και ιδιαίτερο χαρακτήρα». Σημείωσε επίσης ότι ο αδερφός της ήταν νευρικός, μια περιγραφή που δόθηκε στο πλαίσιο των δηλώσεών της μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση της Δράμας.

Η ίδια ανέφερε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον αδερφό της μετά τις εξελίξεις και σκοπεύει να του μεταφέρει όσα χρειάζεται κατά τη διάρκεια της κράτησής του στην Ασφάλεια. Αυτή η κίνηση υποδηλώνει τη στήριξη της οικογένειας προς τον 50χρονο, παρά τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει για το έγκλημα.

Με πληροφορίες από: Newsit