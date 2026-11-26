Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, με απόφαση του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 33 φυσικών προσώπων και 25 εταιρειών. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τη μεγάλη απάτη που αφορά εικονικές διαμονές ενστόλων και δημοσίων υπαλλήλων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά την αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση δύο κυκλωμάτων που φέρονται να είχαν οργανώσει ένα εκτεταμένο δίκτυο έκδοσης πλαστών ή εικονικών παραστατικών διαμονής.

Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Η απόφαση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη αφορά συγκεκριμένα τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και χρηματοπιστωτικά στοιχεία των εμπλεκομένων. Επιπλέον, προβλέπει την απαγόρευση ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων στις οποίες τα ελεγχόμενα πρόσωπα εμφανίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα. Η προσωρινή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων έχει διάρκεια 15 εργάσιμων ημερών, με μόνη εξαίρεση τα ποσά που προέρχονται από μισθούς, συντάξεις και αντίστοιχα εισοδήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 12,67 εκατ. ευρώ. Οι περιπτώσεις που εξετάζονται αφορούν συνολικά 1.309 ένστολους και άλλους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι φέρονται να έκαναν χρήση των εικονικών παραστατικών διαμονής.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μυστική έρευνα διάρκειας ενάμιση έτους, η οποία διεξήχθη από τους «Αδιάφθορους» της Ελληνικής Αστυνομίας. Η έρευνα ξεκίνησε το 2025, μετά από δύο καταγγελίες, και οδήγησε σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2026. Οι επιχειρήσεις έλαβαν χώρα σε περιοχές της Αττικής, των Ιωαννίνων και της Μυτιλήνης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 21 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται τα δύο αρχηγικά μέλη των κυκλωμάτων, καθώς και αστυνομικοί, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και λιμενικοί. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 16 μέλη, τα οποία κατηγορούνται για εγκληματική ομάδα και κατ’ εξακολούθηση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος.

Ο τρόπος δράσης των κυκλωμάτων

Τα δύο κυκλώματα φέρονται να είχαν αναπτύξει τη δράση τους από το 2019, λειτουργώντας ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Δρούσαν μέσω παράλληλων οργανώσεων σε Αθήνα, Ιωάννινα, Μυτιλήνη, αλλά και στο εξωτερικό. Παρέχονταν, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, αποδείξεις «εικονικής» διαμονής σε αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι αποδείξεις αυτές χρησιμοποιούνταν για την είσπραξη αποζημιώσεων από το Δημόσιο για διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών μετακινήσεων εκτός έδρας. Οι διανυκτερεύσεις είτε δεν πραγματοποιούνταν ποτέ, είτε δηλώνονταν σε διαφορετικά καταλύματα από εκείνα στα οποία πράγματι διέμεναν οι δικαιούχοι. Τα μέλη των οργανώσεων φέρονται να εξέδιδαν παραστατικά στα οποία αναγραφόταν το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την περιοχή και το χρονικό διάστημα της μετακίνησης. Η αμοιβή για την έκδοση των εικονικών αποδείξεων έφτανε ακόμη και τα 300 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η «ταρίφα» για κάθε παραστατικό ανερχόταν στα 150 ευρώ. Η έρευνα αποκάλυψε περισσότερες από 1.173 μισθώσεις κατοικιών, ορισμένες από τις οποίες ήταν ακατάλληλες ή δεν διέθεταν καν βασικές παροχές.

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης

Τη δικαστική οδό παίρνει πλέον η υπόθεση των εικονικών αποδείξεων διαμονής ενστόλων, καθώς η σχετική δικογραφία βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή. Σε βάρος των 16 εκ των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της συνέργειας από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Οι κατηγορούμενοι που παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Για τέσσερις ακόμη συλληφθέντες, οι οποίοι είναι στρατιωτικοί, η υπόθεση διαχωρίστηκε και παραπέμφθηκαν στο Στρατοδικείο για πλημμελήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos