Ο Ετήσιος Απολογισμός 2025 της HELLENiQ ENERGY ξεχώρισε σε κορυφαίους διεθνείς διαγωνισμούς, αποσπώντας συνολικά 11 βραβεία και 10 διεθνείς διακρίσεις. Η αναγνώριση αφορά τόσο την έντυπη όσο και την ψηφιακή έκδοση του απολογισμού, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και την υψηλή ποιότητα της συνολικής παρουσίασης του Ομίλου.

Κορυφαίες διακρίσεις στα LACP Vision Awards

Ανάμεσα στις σημαντικότερες επιτυχίες του Ετήσιου Απολογισμού 2025 συγκαταλέγονται τα δύο Platinum Awards που απέσπασε στον διεθνή διαγωνισμό 2025 Vision Awards Annual Report Competition του οργανισμού League of American Communications Professionals (LACP). Συγκεκριμένα, τόσο η έντυπη όσο και η ψηφιακή έκδοση του απολογισμού τιμήθηκαν με ξεχωριστό Platinum Award, συγκεντρώνοντας η καθεμία συνολική βαθμολογία 99 στα 100.

Πέρα από τα δύο Platinum Awards, η HELLENiQ ENERGY κατέκτησε την 3η θέση στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και την 4η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη Top 100 του ίδιου διαγωνισμού. Οι διακρίσεις αυτές υπογραμμίζουν την εξαιρετική ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εταιρικής πληροφόρησης του Ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναγνώριση σε ARC Awards και Galaxy Awards

Η επιτυχία του Ετήσιου Απολογισμού επεκτάθηκε και σε άλλους διεθνείς διαγωνισμούς. Στα ARC Awards International – Annual Report Competition, η HELLENiQ ENERGY βραβεύτηκε και στις τέσσερις κατηγορίες στις οποίες συμμετείχε, αναδεικνύοντας την αρτιότητα του απολογισμού σε πολλαπλά επίπεδα.

Επιπλέον, στα Galaxy Awards – The International Competition for Product & Service Marketing, η HELLENiQ ENERGY έλαβε βραβεύσεις και στις δύο κατηγορίες στις οποίες συμμετείχε. Οι διακρίσεις αυτές, μαζί με μια σειρά Χρυσών και Αργυρών βραβεύσεων και ειδικών αναγνωρίσεων σε άλλους διαγωνισμούς, αναδεικνύουν τον σχεδιασμό, τη δημιουργικότητα και τη συνολική παρουσίαση του απολογισμού.

Τιμητικές διακρίσεις σε Stevie® International Business Awards και IADA

Η διεθνής αναγνώριση της HELLENiQ ENERGY συνεχίστηκε και στους διεθνείς διαγωνισμούς Stevie® International Business Awards (IBA) και IADA – The International Annual Report Design Awards. Στον διαγωνισμό Stevie® IBA, ο Όμιλος τιμήθηκε για την παρουσίαση του απολογισμού του.

Αντίστοιχα, στον διεθνή διαγωνισμό IADA, η HELLENiQ ENERGY έλαβε τιμητική διάκριση. Οι παραπάνω πέντε κατατάξεις και ειδικές αναγνωρίσεις, οι οποίες απονεμήθηκαν τόσο στην έντυπη όσο και στην ψηφιακή έκδοση, συνθέτουν συνολικά 10 διακρίσεις, πέντε για κάθε έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού.

Το περιεχόμενο του «Ετήσιου Απολογισμού 2025 – Empowering Tomorrow»

Ο «Ετήσιος Απολογισμός 2025 – Empowering Tomorrow» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο έργο που παρουσιάζει τα σημαντικότερα επιτεύγματα και τις δραστηριότητες του Ομίλου για το έτος 2025. Μέσα από τις σελίδες του, αποτυπώνεται η σταθερή προσήλωση της HELLENiQ ENERGY σε βασικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο απολογισμός αναδεικνύει την ενίσχυση της διαφάνειας, την υψηλή ποιότητα της εταιρικής πληροφόρησης και την αποτελεσματική επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η επιτυχία του σε διεθνές επίπεδο επιβεβαιώνει την προσπάθεια του Ομίλου να παρέχει σαφή και πλήρη εικόνα των λειτουργιών και των επιδόσεών του.

Με πληροφορίες από: Topontiki